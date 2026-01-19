Scuole chiuse a Palermo per allerta meteo martedì 20 gennaio, in quali comuni della Sicilia non si va in aula

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Allerta meteo in Sicilia: scuole chiuse a Palermo e provincia martedì 20 gennaio, con misure analoghe a Messina, Catania e Agrigento. Stop diffuso anche per parchi, cimiteri, impianti sportivi e mercati. Le amministrazioni invitano a limitare gli spostamenti e a seguire solo comunicazioni ufficiali.

Palermo, scuole chiuse per allerta meteo

L’ondata di maltempo che sta interessando diverse aree del Paese ha portato all’innalzamento dei livelli di allerta meteo e all’adozione di misure straordinarie in numerosi comuni.

A Palermo e in gran parte della provincia, l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di martedì 20 gennaio ha spinto l’amministrazione comunale a intervenire in via preventiva. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che prevede per la giornata tutte le scuole chiuse, di ogni ordine e grado.

Nel contempo, sospese anche le attività di parchi, ville comunali, impianti sportivi all’aperto, cimiteri (incluso quello di Sant’Orsola) e della Riserva naturale di Monte Pellegrino. Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche dai sindaci dei comuni limitrofi.

Le misure per martedì 20 gennaio

Alla base della decisione, come spiegato dallo stesso Lagalla, c’è l’esigenza di garantire la sicurezza della popolazione in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Le previsioni indicano non solo precipitazioni intense, ma soprattutto raffiche di vento molto forti, potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica. Da qui l’invito rivolto ai cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti, limitandoli alle sole necessità e mantenendo comportamenti improntati alla massima prudenza.

Parallelamente all’ordinanza, sono state attivate tutte le procedure operative previste per le situazioni di allerta. Sul territorio comunale sono già al lavoro le squadre di Amap, impegnate nel controllo della rete idrica e fognaria, mentre Reset ha messo in campo un piano di presidio articolato su tutte le circoscrizioni cittadine.

In particolare, sono operative circa 130 unità nella fascia mattutina, dalle 6:30 alle 14:00, e altre 22 nel pomeriggio, tra le 14:00 e le 18:00. A queste si aggiungono 11 pattuglie della Protezione civile, pronte a intervenire nelle aree considerate più sensibili.

Chiusure nel resto della Sicilia

Misure analoghe sono state adottate anche nelle altre province siciliane. A Messina, come annunciato dal sindaco Federico Basile, per il 20 gennaio resteranno chiusi asili nido, scuole dell’infanzia, istituti scolastici, strutture educative e assistenziali, oltre a cimiteri, ville comunali, impianti sportivi e mercati rionali.

Situazione ancora più critica a Catania, dove la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa. In risposta, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole, estendendo il provvedimento a parchi, cimiteri, impianti sportivi comunali, musei, biblioteche e mercati storici e rionali.

È stata inoltre decisa la sospensione delle attività commerciali, a eccezione di quelle di pubblica necessità, e l’annullamento di eventi programmati sul territorio cittadino.

Ad Agrigento, infine, il peggioramento delle condizioni atmosferiche, con raffiche di vento che potrebbero superare i 100 chilometri orari, ha già provocato danni e cadute di calcinacci nel centro storico. Anche qui il sindaco Francesco Miccichè ha disposto che le scuole restino chiuse.

Scuole chiuse, l’elenco dei Comuni

Di seguito un elenco dei Comuni che hanno già confermato la chiusura delle scuole per martedì 20 gennaio (in aggiornamento):

Provincia di Agrigento: Agrigento, Camastra, Canicattì, Cianciana, Licata.

Provincia di Catania: Catania, Acireale, Aci Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Giarre, Linguaglossa, Mascalucia, Misterbianco, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Valverde.

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Mussomeli, Niscemi, Riesi.

Provincia di Messina: Messina, Alì, Antillo, Castelmola, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Agata di Militello, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Venetico.

Provincia di Siracusa: tutti.

Provincia di Ragusa: tutti.

Provincia di Palermo: Palermo, Cefalù.

Provincia di Trapani: Marsala, Pantelleria.

La situazione in Calabria

Anche la Calabria è stata colpita dal maltempo a causa del ciclone Harry, che sta flagellando la regione con piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate ioniche con onde fino a cinque metri. La Protezione Civile ha innalzato l’allerta al livello rosso per le zone centro-meridionali, prevedendo un ulteriore peggioramento nelle prossime 24-36 ore.

Si registrano gravi criticità: oltre 100 mm di pioggia accumulati, frane e smottamenti che hanno causato evacuazioni a San Sostene e isolato famiglie a Piterà. Numerose strade provinciali sono interrotte da detriti. In risposta all’emergenza, anche qui il 20 gennaio le scuole rimarranno chiuse in decine di comuni, inclusi i capoluoghi Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Crotone, con divieti di accesso a parchi e aree costiere.