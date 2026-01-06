Scuole chiuse a Roma per il maltempo, ma è una fake news: dov'è che gli istituti rimarranno davvero chiusi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Mercoledì le scuole di Roma rimarranno chiuse causa maltempo“. Messaggi di questo tenore circolano sulle chat WhatsApp di studenti e genitori, ma si tratta di una fake news ampiamente smentita dal Comune di Roma, che minaccia azioni legali contro chiunque diffonda notizie false. In altre parti d’Italia, invece, a causa del maltempo diversi sindaci hanno effettivamente deciso di chiudere le scuole.

Scuole aperte a Roma

La notizia di presunte scuole chiuse a Roma per il maltempo è una fake news, liquidata in questo modo dal Campidoglio tramite la pagina Facebook ufficiale: “Per domani, 7 gennaio 2026, non sono previste allerte meteo e le scuole saranno regolarmente aperte. Nessuna ordinanza su chiusura scuole domani”.

E ancora: “Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su WhatsApp per la chiusura delle scuole domani è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale“.

Tutto nasce dall’ondata di maltempo su Roma, che ha causato lo straripamento dell’Aniene e inondazioni in più parti della città.

Possono restare esclusi solo eventuali singoli casi comunicati direttamente dai dirigenti scolastici alle famiglie per motivazioni specifiche e non legate a un provvedimento generale.

Scuole chiuse in altri comuni

Se a Roma le scuole resteranno aperte, la situazione è diversa in altre aree del Paese, dove il maltempo ha effettivamente portato alla chiusura degli istituti. L’elenco viene riportato dal quotidiano Il Messaggero.

Nel Lazio, ad esempio, scuole chiuse a Tivoli per mercoledì 7 gennaio, come disposto da un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Innocenzi, che riguarda anche il cimitero comunale, dopo le eccezionali precipitazioni e il rischio di esondazione registrati nei giorni scorsi.

Chiusura delle scuole anche a Palombara Sabina, dove il sindaco ha deciso in via precauzionale di sospendere le attività didattiche per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Nel Frusinate, scuole chiuse a Frosinone, Ceccano e Pontecorvo, dopo una giornata segnata da piogge incessanti, allagamenti, frane e smottamenti che hanno creato gravi disagi alla viabilità e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Ordinanze analoghe sono state adottate anche in diversi comuni attraversati dal fiume Liri e in altre località della provincia, colpite da esondazioni e crolli.

Scuole chiuse in Friuli-Venezia Giulia

Al Nord-Est, il sindaco di Trieste ha annunciato la preparazione di un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole cittadine a causa delle nevicate, decisione già presa anche dal Comune di Muggia.

Scuole chiuse in Toscana, Emilia-Romagna e Marche

Nelle Marche, scuole chiuse a Urbino, Macerata, Castelraimondo e in numerosi comuni delle province di Pesaro e Urbino, dove l’allerta neve e il rischio ghiaccio hanno spinto i sindaci a sospendere le lezioni per l’intera giornata di mercoledì.

In provincia di Ravenna, resteranno chiuse le scuole superiori e gli istituti di formazione, mentre infanzia, elementari e medie saranno aperte, ad eccezione di Brisighella.

Chiusure anche in Toscana, nei comuni di Montecatini Val di Cecina, Volterra, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Poppi e Castel Focognano, tutte motivate dal persistere del maltempo e dalle difficoltà negli spostamenti.

L’evoluzione del quadro meteo potrebbe spingere altri sindaci a emanare ordinanze in merito alle chiusure scolastiche.