Scuole chiuse il 3 novembre causa maltempo, allerta meteo in diversi Comuni: dove sono sospese le attività

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maltempo al Sud, dove piogge e forti raffiche di vento hanno prodotto danni. In Calabria il tetto di un condominio è stato divelto, ma per fortuna non ci sono stati feriti. In Puglia, Trani è rimasta per circa un’ora senza corrente a causa di un fulmine. Diversi comuni del Foggiano e del Salento, a causa dell’allerta meteo arancione, hanno disposto la chiusura di scuole, cimiteri e parchi per martedì 3 novembre. La stessa strategia è stata presa dalla Regione Abruzzo.

Scuole chiuse il 3 novembre

Nella giornata di martedì 3 novembre, diverse scuole resteranno chiuse a causa del maltempo. La decisione è stata presa dalle regioni Abruzzo, Campania e Puglia a seguito della diramazione di nuovi bollettini per l’allerta meteo prevista per il Sud Italia.

Al momento l’elenco è in continuo aggiornamento: diversi comuni abruzzesi hanno disposto la chiusura delle scuole, come il Comune di Chieti. In diversi edifici nella giornata di lunedì 2 novembre si sono verificati allagamenti e infiltrazioni, quindi sono necessari controlli per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Il Comune di Chieti ha quindi ordinato la sospensione delle attività didattiche ed educative presso tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado ubicate nel territorio di Chieti.

I comuni dove le scuole restano chiuse

Anche il Comune di Lanciano ha deciso di chiudere le scuole. Attraverso i canali social hanno fatto sapere che le forti piogge hanno costretto a provvedimenti urgenti, come la verifica sulla sicurezza degli edifici scolastici.

La scuola primaria Olmo di Riccio resta chiusa nei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre per interventi di messa in sicurezza, mentre la scuola secondaria di primo grado D’Annunzio resterà chiusa soltanto nel giorno di martedì 3 novembre. Si terranno invece a distanza le lezioni dell’Università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara, così da evitare spostamenti agli studenti e alle studentesse durante l’emergenza meteo.

Anche tutte le scuole di Policoro, in provincia di Matera, resteranno chiuse a causa del maltempo.

Scuole chiuse in Campania

Anche in Campania un comune ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole. Nel Comune di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per la giornata del 3 novembre.

Si legge che la chiusura si rende necessaria per consentire in sicurezza l’esecuzione di indagini strutturali e interventi tecnici urgenti da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.