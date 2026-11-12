Scuole chiuse il giorno dopo l'allarme bomba, Salvini attacca i sindaci e scagiona i russi: "Nessuna prova"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 12 novembre, il giorno dopo l’allarme bomba che ha coinvolto migliaia di scuole italiane, alcune sono rimaste chiuse per il volere dei sindaci. Decisione, questa, fortemente criticata da Matteo Salvini. Il vicepremier ha parlato di decisione “inspiegabile”. Poi, parlando della possibile matrice dietro la mail minatoria firmata da Mikhail Andropov, ha scagionato i russi: “Non ci sono evidenze di nessun tipo. Non è che se ti fregano la bicicletta domani mattina sotto casa è colpa dei russi”.

Scuole chiuse anche oggi, nuova mail minatoria a Palermo

Diverse scuole sono rimaste chiuse su disposizione dei sindaci anche giovedì 12 novembre, il giorno dopo l’allarme bomba.

Altre invece hanno sospeso le lezioni, come ad esempio a Palermo. A diversi istituti, tra cui il liceo Umberto I, secondo quanto riportato da AGI, sarebbe arrivata una mail che preannunciava una “strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto“. Pur ritenendolo “un falso allarme”, le classi sono state fatte uscire “per prudenza” alle 9.

Salvini contro i sindaci per le scuole chiuse

Matteo Salvini, intervistato da Rtl 102.5, ha sottolineato come già mercoledì 11 novembre, giorno dell’invio massivo della mail che ha fatto scattare l’allarme bomba, in migliaia di scuole, “già alcuni direttori didattici leggendo l’intestazione hanno evitato evacuazioni perché ci sono resi conto del fatto che non era una minaccia evidentemente particolarmente attendibile”.

Ha premesso come sia stato “comprensibile l’atteggiamento di altri che hanno evacuato”, aggiungendo però che “da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse. È assolutamente impensabile, che ancora oggi ci siano bambini e ragazzi a casa con genitori costretti a rivedere le loro giornate di lavoro, non ha veramente nessun tipo di senso (…). Non bisogna cedere al panico, che ci siano sindaci che oggi hanno ribadito la chiusura delle scuole è veramente fuori da ogni senso e fuori da ogni logica“.

E ancora: “Ringrazio gli insegnanti, i genitori e gli studenti che ieri si sono comportati con responsabilità. Non è successo nulla, ma evacuare quasi 2 mila scuole in una sola mattinata è qualcosa di impegnativo”

Il leader della Lega scagiona i russi

Sulla matrice, Salvini ha di fatto scagionato i russi: “Ci sta lavorando l’intelligence. Leggevo sui giornali dei russi, ma non è che se ti fregano la bicicletta domani mattina sotto casa è colpa dei russi. Non ci sono evidenze di nessun tipo e quindi prima di additare i presunti colpevoli bisogna stare attenti (…). Purtroppo per un invio massivo di mail come quella di ieri bastano pochi mezzi, poche persone, senza un master al Politecnico”.

Il problema però va oltre l’Italia, dato che negli ultimi giorni ha coinvolto “Irlanda del Nord, Bulgaria, Serbia, Ungheria, Regno Unito. È chiaro che c’è qualcuno che vuole gettare del caos mezza Europa, dobbiamo avere gli strumenti per poterci difendere, chiedere anche alle opposizioni come si comporterebbero in un momento come questo, di partecipare alla difesa della sicurezza nazionale. Perché ieri hanno toccato quello che c’è di più caro in ogni famiglia, cioè i figli“.

Poi ha proseguito accogliendo con favore la riunione tenuta proprio giovedì 12 novembre da Giorgia Meloni coi leader delle opposizioni, durata circa 2 ore: “Quando c’è una segnalazione, un allarme in aereo o in ferrovia è un problema, ci sono ritardi, però quando ti chiama tuo figlio e dice che a scuola c’è un allarme bomba… coinvolgere tutto il Parlamento evitando le polemiche almeno sui nostri figli è un gesto di buonsenso”.

Piantedosi: “Prematuro parlare di regia unica”

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, al Giornale ha spento l’allarmismo, sottolineando però la necessità di non sottovalutare quanto accaduto: “C’è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi, per fortuna, molte volte si rivelano infondati”.

Ora le scuole, prima i voli e i supermercati hackerati: “Parlare di un’unica regia è prematuro. Si dovranno pronunciare gli investigatori, che stanno lavorando”.

Per Valditara “le scuole sono sicure”

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha invece rimarcato al Corriere della Sera che “non so se ci sia una strategia o se siano mitomani”, ma “allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, ci sono indagini per risalire agli autori di questi messaggi”.

Secondo lui, i presidi “si stanno comportando molto correttamente” ma presto “il Governo darà delle indicazioni su come affrontare eventuali situazioni di emergenza. Le scuole sono sicure e protette”.