Scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria per allerta meteo arancione, nubifragi anche in Piemonte
Scuole chiuse il 22 settembre in diversi comuni della Liguria per allerta meteo arancione. Ecco l’elenco completo e gli aggiornamenti
La perturbazione in arrivo sull’Italia costringe alcuni sindaci liguri a prendere misure drastiche: scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria a causa dell’allerta meteo arancione diramata dall’Arpal, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 15. Sono attesi temporali anche di forte intensità, con rischio idrogeologico diffuso e possibili disagi alla viabilità. Maltempo in arrivo anche in Piemonte.
Scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria
Come riporta Genova Today, diverse amministrazioni comunali hanno già comunicato la sospensione delle lezioni.
A Varese Ligure il Comune ha diffuso l’avviso anche via social, raccomandando la massima prudenza e fornendo numeri da contattare in caso di emergenza.
Allerta meteo arancione diramata dall’Arpal in Liguria: in arrivo temporali forti
Le scuole resteranno chiuse anche a Zignago, Sestri Levante, Borghetto Santo Spirito, Santa Margherita Ligure, Sesta Godano, Varazze, Cicagna, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Magliolo, Borgio Verezzi, Sori, Ventimiglia, Arenzano, Cogoleto, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Loano, Finale Ligure, Bergeggi e Giustenice.
L’elenco è in continuo aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.
Si ricorda che, come chiarito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i giorni persi per maltempo non vanno recuperati: si tratta di “cause di forza maggiore” e l’anno scolastico resta valido anche se non viene rispettato il limite dei 200 giorni di lezione.
Il maltempo in Piemonte
La decisione di chiudere le scuole arriva in un contesto meteorologico che segna di fatto la fine dell’estate.
Già da domenica 21 settembre il Piemonte è stato investito da un’allerta gialla con piogge e temporali localmente intensi nelle zone alpine e pedemontane.
Ora la perturbazione si sposta verso la Liguria, dove l’ingresso di aria fredda in quota innescherà fenomeni temporaleschi violenti, con la possibilità di nubifragi e allagamenti soprattutto tra la fascia costiera e le zone interne.
Le previsioni meteo
Dopo un fine settimana ancora caldo e soleggiato in molte regioni, da lunedì 22 settembre l’Italia entrerà in una fase instabile che coinvolgerà progressivamente anche il Centro e il Sud.
Martedì e mercoledì le piogge raggiungeranno Lazio, Campania e parte del Meridione, con temporali autorigeneranti lungo le coste tirreniche.
La Protezione Civile invita alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti locali e le previsioni meteo.