Scuole chiuse per allerta meteo in Basilicata, Calabria e Puglia: l'elenco dei comuni interessati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una nuova ondata di maltempo colpisce il Mezzogiorno in seguito al transito di una depressione sul Mar Ionio, diretta verso i Balcani. Le condizioni atmosferiche avverse hanno portato la Protezione Civile a diramare una allerta meteo dopo l’altra, con particolare riferimento a Calabria, Basilicata e Puglia, dove sono previste precipitazioni diffuse, temporali localmente intensi, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste. In diversi comuni le scuole sono state chiuse in via precauzionale.

Allerta arancione su gran parte del Sud

Il peggioramento delle condizioni meteo è legato all’interazione tra correnti fredde nordatlantiche e l’area depressionaria già attiva a sud della Penisola.

Le precipitazioni raggiungono oggi il Sud, in particolare le regioni ioniche, mentre rovesci e piogge più deboli interessano parte del Nordovest, la Lombardia, la Toscana e la Sardegna.

Per la giornata di giovedì 4 dicembre sono state valutate criticità (allerta arancione) per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico nei seguenti territori:

Calabria – versante Jonico Settentrionale.

Basilicata – settori Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B.

Puglia – Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere (bassi bacini del Candelaro, Cervaro, Carapelle), Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Rovesci di forte intensità, con fulmini e raffiche di vento, accompagneranno i fenomeni temporaleschi, particolarmente insistenti sulle aree ioniche.

Allerta gialla tra Centro e Sud

L’allerta meteo di giovedì 4 dicembre ha portato anche una allerta gialla su altri territori di Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Molise e Toscana per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico, con una distribuzione più ampia ma intensità attesa inferiore rispetto ai settori in allerta arancione.

Mareggiate e venti di burrasca

Tra Puglia e Basilicata, soprattutto lungo i settori ionici, sono previste raffiche da forti a burrasca e conseguenti mareggiate sulle coste maggiormente esposte, associate al richiamo di correnti sud-orientali.

Acqua alta a Venezia

Parallelamente al maltempo al Sud, Venezia torna a fare i conti con il rischio acqua alta. Il Centro maree del Comune ha stimato:

105 cm alle ore 9:30 di giovedì 4 dicembre;

105 cm nuovamente venerdì alle ore 10:00;

almeno 95 cm nella mattinata di sabato 6 dicembre.

Restano quindi possibili sollevamenti totali o parziali delle paratie del Mose.

Scuole chiuse per allerta meteo, l’elenco aggiornato

A causa dell’ondata di maltempo alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole.

Basilicata:

Montalbano Jonico;

Pisticci;

Policoro;

Scanzano Jonico;

Tursi.

Calabria:

Acri;

Crosia;

Longobucco;

San Cosmo Albanese;

Catanzaro (chiusura dovuta a un grave danno all’acquedotto);

San Giovanni Fiore (chiusura per danno all’acquedotto, non legato al maltempo).

Puglia:

Taranto (i plessi coinvolti nelle prove concorsuali resteranno aperti esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure, garantendo ingressi in sicurezza e senza presenza di studenti o attività estranee alla selezione. Tutte le altre attività didattiche sono sospese);

Crispiano;

Leporano.

Come cambia il meteo

Per la giornata di venerdì 5 è attesa la formazione di nuovi fenomeni atmosferici soprattutto sulle regioni meridionali. Il Nord, al contrario, dovrebbe avviarsi verso un graduale miglioramento, con tendenza positiva anche su alcune aree del Centro.

L’anticiclone in arrivo dal weekend dell’Immacolata porterà quasi ovunque tempo più mite, con temperature in rialzo.