Scuole chiuse per maltempo a Napoli martedì 25 novembre 2025, l'annuncio del sindaco dopo le elezioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Numerosi comuni tra Napoli e la sua provincia vedranno le scuole chiuse, sia pubbliche che private, per l’allerta maltempo di martedì 25 novembre 2025. Con il meteo da bollino arancione, sono previsti pioggia intensa, vento forte e mareggiate. L’allerta riguarda in particolare le zone costiere, mentre nel resto della regione viene prorogato il livello giallo.

Maltempo, scuole chiuse a Napoli e provincia

In numerose località della Campania, martedì 25 novembre 2025 resteranno chiuse sia le scuole statali che quelle paritarie a causa di un’allerta maltempo da codice arancione, diffusa dalla Protezione Civile regionale.

La misura riguarda solo gli istituti non già impegnati come seggi elettorali: quindi anche gli edifici scolastici privati rientrano nelle ordinanze pubblicate dai sindaci.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

A Napoli viene sospesa ogni attività didattica, dagli asili nido alle superiori, con la chiusura anche di parchi e cimiteri, mentre lo stadio Maradona (dove è in calendario una partita di Champions League, prevista regolarmente) rimarrà accessibile.

Le previsioni di martedì 25 novembre 2025

Dalla mezzanotte di martedì 25 novembre, infatti, l’attuale livello giallo passerà ad arancione per un’intera giornata. Sono attese in particolare precipitazioni diffuse, venti intensi, mare agitato e un incremento del rischio idrogeologico su molte aree della regione.

La Protezione Civile ha quindi prorogato e elevato l’allerta, soprattutto lungo la fascia costiera, per 24 ore a partire dalle 23.59 di lunedì 24 novembre. Nel resto della Campania, invece, proseguirà ancora per la giornata l’avviso giallo che finora ha interessato tutto il territorio.

I comuni con le scuole chiuse

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva anticipato nel pomeriggio di lunedì la decisione ai microfoni di La7, poi concretizzata con un’ordinanza comunale.

La decisione, presa in via cautelativa, è figlia di condizioni meteorologiche definite “molto severe”, nell’ottica della protezione della pubblica incolumità.

Di seguito, l’elenco completo dei comuni campani che, oltre Napoli, chiuderanno gli istituti scolastici il 25 novembre per l’allerta meteo arancione:

Afragola

Amalfi

Arzano

Aversa

Bacoli

Brusciano

Cardito

Casamicciola Terme

Casoria

Castellammare di Stabia

Giugliano in Campania

Ischia

Maiori

Massa Lubrense

Meta di Sorrento

Mondragone

Mugnano

Nocera Inferiore

Piano di Sorrento

Pozzuoli

Procida

Qualiano

Quarto

Sant’Agnello

Scala

Siano

Torre del Greco

Vico Equense

Volla