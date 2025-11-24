Scuole chiuse per maltempo a Napoli martedì 25 novembre 2025, l'annuncio del sindaco dopo le elezioni
Campania, allerta maltempo arancione martedì 25 novembre 2025: scuole chiuse a Napoli e molti comuni costieri. La lista completa
Numerosi comuni tra Napoli e la sua provincia vedranno le scuole chiuse, sia pubbliche che private, per l’allerta maltempo di martedì 25 novembre 2025. Con il meteo da bollino arancione, sono previsti pioggia intensa, vento forte e mareggiate. L’allerta riguarda in particolare le zone costiere, mentre nel resto della regione viene prorogato il livello giallo.
- Maltempo, scuole chiuse a Napoli e provincia
- Le previsioni di martedì 25 novembre 2025
- I comuni con le scuole chiuse
Maltempo, scuole chiuse a Napoli e provincia
In numerose località della Campania, martedì 25 novembre 2025 resteranno chiuse sia le scuole statali che quelle paritarie a causa di un’allerta maltempo da codice arancione, diffusa dalla Protezione Civile regionale.
La misura riguarda solo gli istituti non già impegnati come seggi elettorali: quindi anche gli edifici scolastici privati rientrano nelle ordinanze pubblicate dai sindaci.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi
A Napoli viene sospesa ogni attività didattica, dagli asili nido alle superiori, con la chiusura anche di parchi e cimiteri, mentre lo stadio Maradona (dove è in calendario una partita di Champions League, prevista regolarmente) rimarrà accessibile.
Le previsioni di martedì 25 novembre 2025
Dalla mezzanotte di martedì 25 novembre, infatti, l’attuale livello giallo passerà ad arancione per un’intera giornata. Sono attese in particolare precipitazioni diffuse, venti intensi, mare agitato e un incremento del rischio idrogeologico su molte aree della regione.
La Protezione Civile ha quindi prorogato e elevato l’allerta, soprattutto lungo la fascia costiera, per 24 ore a partire dalle 23.59 di lunedì 24 novembre. Nel resto della Campania, invece, proseguirà ancora per la giornata l’avviso giallo che finora ha interessato tutto il territorio.
I comuni con le scuole chiuse
Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva anticipato nel pomeriggio di lunedì la decisione ai microfoni di La7, poi concretizzata con un’ordinanza comunale.
La decisione, presa in via cautelativa, è figlia di condizioni meteorologiche definite “molto severe”, nell’ottica della protezione della pubblica incolumità.
Di seguito, l’elenco completo dei comuni campani che, oltre Napoli, chiuderanno gli istituti scolastici il 25 novembre per l’allerta meteo arancione:
- Afragola
- Amalfi
- Arzano
- Aversa
- Bacoli
- Brusciano
- Cardito
- Casamicciola Terme
- Casoria
- Castellammare di Stabia
- Giugliano in Campania
- Ischia
- Maiori
- Massa Lubrense
- Meta di Sorrento
- Mondragone
- Mugnano
- Nocera Inferiore
- Piano di Sorrento
- Pozzuoli
- Procida
- Qualiano
- Quarto
- Sant’Agnello
- Scala
- Siano
- Torre del Greco
- Vico Equense
- Volla