Scuole elementari aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, ira del turismo per il progetto della Regione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Emilia Romagna è scontro tra il mondo del turismo e quello della scuola. Il progetto della Regione di aprire le scuole elementari a partire dal 31 agosto non trova l’approvazione dei gestori degli stabilimenti balneari romagnoli che temono di perdere un mese di lavoro.

Elementari il 31 agosto, il progetto dell’Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha lanciato una sperimentazione che prevede l’apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre 2026.

Lo scopo è offrire una risposta concreta ai genitori che lavorano nelle settimane precedenti l’inizio ufficiale delle lezioni (fissato per il 15 settembre 2026) con attività extrascolastiche gratuite per supportare le famiglie.

Di fatto non si farà lezione tradizionale, ma verranno organizzate attività extrascolastiche sportive, culturali ed educative gestite da educatori professionali e dal terzo settore.

Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, quelli della scuola elementare, appunto: per questo progetto la Regione ha investito 3 milioni di euro.

Lo scontro col mondo del turismo

Un progetto, anche se in fase sperimentale, che non piace a tutti e che, anzi, ha creato un vero e proprio scontro. A protestare contro l’apertura delle elementari il 31 agosto è soprattutto il settore del turismo.

“Questo progetto rischia di far perdere quasi un mese di lavoro agli stabilimenti balneari e alle altre attività del turismo”, ha detto Mauro Vanni, presidente della cooperativi bagnini di Rimini e delle imprese balneari di Confartigianato, intervistato da Il Resto del Carlino.

“Capisco che si tratti di un progetto sperimentale, solo alle elementari, senza obbligo per le famiglie. Ma così passa comunque il messaggio che in Emilia-Romagna le scuole riaprono dal 31 agosto”, ha aggiunto.

Turismo balneare e calendario scolastico

Secondo Vanni, “il turismo balneare da sempre è legato a doppio filo al calendario scolastico, specie quello dei nostri ospiti emiliani”.

La stagione, pratica, finisce quando iniziano le scuole: “A noi bagnini chiedono di allungare la stagione e destagionalizzare. Che senso ha, se poi si decide di riaprire la scuola già il 31 agosto? È una follia“, ha concluso.

Anche Federalberghi, tramite la presidente Patrizia Rinaldis, si è schierata contro il progetto: “Il calendario scolastico non si tocca”.

Patrizia Rinaldis ha ricordato che “il presidente della Regione Michele de Pascale si è sempre speso a favore del turismo”, quindi, ha concluso, “spero che non abbia adottato questa misura per penalizzare il turismo. Noi lottiamo per posticipare l’inizio della scuola”.

A chi è rivolto il progetto della Regione

Per quest’anno il progetto prevede di partire in 42 Comuni dell’Emilia Romagna e in particolare in quelli che rientrano nelle cosiddette aree ATUSS (Agende Territoriali di Trasformazione Urbana Sostenibile), inclusi i capoluoghi come Bologna.

L’obiettivo della Regione però è rendere la misura strutturale entro il 2027, estendendola a tutti i Comuni del territorio interessati.

Coe si legge sul sito ufficiale, la Regione lo ha definito “un progetto inclusivo condiviso con i territori per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie, con l’obiettivo di rendere la misura strutturale per fare della scuola un luogo delle opportunità“.