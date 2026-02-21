Scuote il bambino per farlo smettere di piangere e lo riduce allo stato vegetativo, ad Asti condannata mamma

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lo aveva scosso per tentare di calmarlo, ma il figlio di 10 giorni di vita non si è più ripreso. Oggi il piccolo è ancora in vita grazie ai macchinari, ma è ridotto a uno stato vegetativo. È successo ad Asti, dove una mamma è stata condannata a due anni di reclusione con rito abbreviato per le lesioni procurate al bambino. I fatti risalgono al 2023.

Aveva scosso il figlio per calmarlo

I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 dicembre 2023. Una giovane madre di origini ungheresi, ospite insieme al figlio della comunità Il Mughetto di Castello d’Annone (Asti) dove era stata trasferita per sfuggire alle violenze del compagno, intorno alle ore 4 aveva dato da mangiare al bambino. Poco dopo, però, gli assistenti della struttura avevano trovato il bimbo in condizioni di semi incoscienza.

Al personale aveva riferito: “Intorno alle 4 gli ho dato da mangiare. Si è fatto allattare senza problemi. Sembrava tutto a posto. Non mi sono accorta di nulla. Non capisco che cosa abbia”. Il piccolo era stato dunque trasportato all’ospedale, dove i medici avevano formulato una diagnosi inequivocabile.

“Stato soporoso indotto dalla sindrome del bambino scosso“, avevano detto i medici. La donna lo aveva scosso per calmarlo, procurandogli una grave lesione cerebrale.

Secondo la consulenza del medico legale Silvana Temi, scrive La Stampa, la donna avrebbe trattenuto il bambino per il tronco per poi scuoterlo per alcuni istanti. Mentre ciò avveniva la giovane mamma si trovava da sola nella sua stanza insieme al figlio. Lo scuotimento aveva provocato “un’emorragia subdurale, un edema cerebrale e un’emorragia intraretinica“.

La consulenza psichiatrica

La donna era stata sottoposta a una consulenza psichiatrica portata a termine dal professionista Raffaele Pugliese. Secondo i risultati la donna è risultata capace di intendere e volere anche all’epoca dei fatti, ma lo specialista ha collocato la mamma in uno stato di forte stress emotivo: come già riferito, si era appena allontanata da casa ed era stata accolta dalla comunità dopo aver subito maltrattamenti da parte del compagno, con il quale viveva in Liguria.

Ritrovarsi in un luogo protetto con la sola possibilità di confrontarsi con assistenti ed educatori l’avrebbe messa in una condizione di ipersensibilità agli stimoli esterni.

La donna è stata condannata a due anni

Nella giornata di venerdì 20 febbraio il Tribunale di Asti ha condannato la donna a due anni di reclusione, secondo la sentenza del giudice Silvia Dunn. Con il lavoro dell’avvocata Luisa Francesca Taranzano l’imputata – scrive La Stampa – ha beneficiato dei bilanciamenti di pena.

Per il piccolo, purtroppo, non migliorano le condizioni di salute. Il bambino si trova ricoverato a Torino in un centro specializzato per le patologie cerebrali ed è tenuto in vita da un macchinario.