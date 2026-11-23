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Alessandro Di Battista, se decidesse di presentarsi alle Politiche del 2027 con la sua associazione Schierarsi, avrebbe un potenziale intorno a “un buon 3%”. È la stima di Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Only Numbers, secondo cui il peso politico dell’ex deputato del Movimento 5 stelle dipende dal “brand” con cui scenderebbe in campo.

Di Battista con Schierarsi: il 3% e le incognite sul simbolo del M5s

Se invece usasse il nome e il simbolo del Movimento 5 stelle, spiega Ghisleri, le incognite aumenterebbero. Ce ne sarebbero altre se Di Battista scegliesse un nome e un simbolo ancora diversi, ma con un appoggio concreto di Beppe Grillo. Sul nome e sul simbolo del Movimento c’è una causa aperta davanti al Tribunale di Roma, avviata a marzo da Grillo contro il M5s guidato da Giuseppe Conte.

Di Battista è vicepresidente di Schierarsi, nata nell’aprile 2023, e non ha ancora sciolto la riserva: sta effettivamente valutando se candidarsi alle prossime elezioni.

Perché Di Battista potrebbe non togliere voti al centrosinistra

Secondo Ghisleri Di Battista potrebbe non sottrarre nulla al centrosinistra, perché cercherebbe i voti tra chi oggi non va alle urne. A richiamare quegli elettori sarebbe il legame con il M5s delle origini e con le sue battaglie storiche. Una parte dei consensi potrebbe però venire anche da nostalgici che oggi votano Pd, M5s o Avs. Al momento, scrivono i sondaggisti, il potenziale resta “incalcolabile” e per un’analisi servono molti più elementi.

Schierarsi nei sondaggi: il 2,2% di Only Numbers e le stime di Noto ed Emg

Schierarsi è entrata per la prima volta nel sondaggio di Only Numbers del 12 novembre e ha ottenuto il 2,2%. Nello stesso sondaggio astenuti e indecisi sono il 41% degli intervistati. Un sondaggio Ipsos commissionato dalla stessa associazione le attribuisce almeno il 3%, con un bacino potenziale che arriva al 13%.

Le stime degli altri sondaggisti arrivano più in alto. Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, calcola il peso di Schierarsi tra il 3 e il 5% fuori dal campo progressista. Sarebbe attorno al 3% con Conte vincitore delle primarie e salirebbe al 5% con Elly Schlein, perché i voti dei pentastellati delusi confluirebbero su Di Battista. Fabrizio Masia, di Emg, indica un potenziale tra il 5 e il 6% e giudica che un appoggio di Grillo non intaccherebbe il risultato di Schierarsi.

Il 3% coincide con la soglia di sbarramento per le liste singole, che la nuova legge elettorale conferma. Per le liste senza parlamentari la stessa legge alza il numero di firme da 1.500-2.000 a 6.000-7.000 per collegio.