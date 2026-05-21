"Se facciamo più figli riduciamo i migranti", Antonio Tajani nella bufera: Pd attacca sulle "frasi assurde"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Antonio Tajani travolto dal polverone politico per le sue dichiarazioni su denatalità e migranti. Ospite del Festival del lavoro di Roma, il ministro degli Esteri ha esposto la sua teoria demografica, secondo la quale aumentando il numero di figli si può ridurre il “numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese”. Una visione che ha scatenato le polemiche dell’opposizione, in particolare del Pd per il quale le frasi del vicepremier sono “assurde”.

Le parole di Antonio Tajani su denatalità e migranti

L’intervento di Antonio Tajani è arrivato nel solco del dibattito sulla proposta di legge invocata dalla Lega per la revoca della cittadinanza, scaturito in seguito all’attentato di Salim El Koudri a Modena.

“Abbiamo un problema di decrescita nell’ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli – ha affermato il vicepremier declinando il tema per il Festival del lavoro – E se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma se no noi non abbiamo lavoratori”.

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La teoria al Festival del lavoro

Secondo quanto sostenuto dal leader di Forza Italia, dunque, “più c’è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. E allora poi con tutto quello che ne consegue, l’integrazione, i rischi di immigrazione irregolare, sono temi poi di cui si è parlato in questi giorni, ma anche nel mondo del lavoro c’è questo problema“.

Per la senatrice del Pd Valeria Valente, le frasi pronunciate da Tajani nel discorso al Festival del lavoro sono “assurde“: “Mentre il rapporto annuale dell’Istat registra che nel 2026 esiste ancora in Italia una gigantesca questione femminile sotto gli occhi di tutti – ha detto a Repubblica – Tajani forse in un modo tutto suo intendeva sostenere, contro i suoi alleati di governo, che c’è bisogno di più migranti regolari perché li chiedono le imprese. Ma la denatalità non c’entra nulla e non è certo solo una questione di volontà, ma è un fenomeno sociale con precise cause sociali”.

L’attacco del Pd

Tra le reazioni provocate dall’intervento di Tajani all’interno del Pd anche quella del capogruppo al Senato Francesco Boccia, che su entrambe le materie ha preso la palla al balzo per contestare le politiche carenti del governo Meloni.

“La questione della denatalità in Italia è complessa e non ne usciamo certo dicendo, come ha fatto il ministro Tajani, che tutto si risolverà facendo fare più figli agli italiani. Se dal 2014 a oggi abbiamo perso 2 milioni di persone non è perché sono scappati tutti dall’Italia, ma perché per la prima volta c’è un saldo negativo tra nati e morti – ha detto ancora Boccia – Oggi ogni anno in Italia nascono circa 370 mila bambini e muoiono 700 mila persone. È un’emergenza demografica che non riguarda il resto del mondo, riguarda l’Italia. Servono politiche serie per sostenere le donne e i giovani e serve più Europa, anche su questo fronte. E certamente serve più immigrazione regolare. Perché l’emergenza demografica porta anche problemi di occupazione e di innovazione”.