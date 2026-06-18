"Se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca", minaccia di Zelensky a Putin dopo l'attacco alla raffineria

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Ucraina ha sferrato uno degli attacchi più massicci sulla Russia dall’inizio della guerra. L’obiettivo principale è stata una grande raffineria a sud-est di Mosca, da cui proviene il 40% del carburante della capitale russa. L’impianto, già colpito nei giorni scorsi, è stato avvolto dalle fiamme. Zelensky ha dichiarato che si tratta di una ritorsione per l’attacco russo alla cattedrale della Dormizione.

L’attacco ucraino alla raffineria di Mosca

Nella prima mattinata del 18 giugno, centinaia di droni ucraini hanno attaccato il territorio russo. Molti di questi sono arrivati a Mosca, la capitale della Russia, a 750 chilometri da Kyiv.

L’obiettivo principale era la raffineria Mosca, a sud-est della capitale, che era stata leggermente danneggiata da un altro drone nei giorni scorsi.

ANSA/ X @Volodymyr Zelensky

L’impianto è stato colpito da numerosi velivoli, causando esplosioni visibili da chilometri di distanza e diverse colonne di fumo nero che hanno avvolto i sobborghi a sud-est di Mosca.

La raffineria colpita è una delle più grandi della Russia e la più importante della regione della capitale Mosca. Fornisce il 40% della benzina e del gasolio che vengono distribuiti in città.

Le minacce di Zelensky a Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che l’attacco è stato una ritorsione contro il bombardamento della cattedrale della Dormizione di Kyiv, distrutta da un missile russo nei giorni scorsi.

“Se l’Ucraina brucerà, anche Mosca brucerà” ha dichiarato Zelensky, mentre il Cremlino ha fatto sapere che i raid hanno allontanato la possibilità dell’apertura di nuovi colloqui di pace.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato gli attacchi alle città russe, colpendo soprattutto le raffinerie. Una strategia che sta cambiando la guerra.

La nuova strategia dell’Ucraina sta funzionando

Già prima dell’attacco alla raffineria infatti, uno dei principali distributori di benzina e gasolio della Russia, Tatneft, aveva limitato a 20 litri a veicolo i rifornimenti nella capitale.

Gli attacchi al settore petrolifero russo da parte dell’Ucraina si sono uniti a sistematici bombardamenti dei camion che riforniscono le regioni occupate più lontane dal fronte.

La penisola di Crimea è la più colpita da questa strategia. Il governo d’occupazione locale ha dovuto implementare un sistema di voucher per razionare il carburante. I rifornimenti sono limitati a 20 litri a settimana per persona.