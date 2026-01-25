"Se non ti inginocchi a loro paghi", Lepore sindaco di Bologna attacca e FdI gli dà del "bambino viziato"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Botta e risposta tra Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Fratelli d’Italia. Il primo cittadino del capoluogo emiliano ha attaccato il Governo, reo di colpire le Regioni governate da partiti dell’opposizione. “Se non ti inginocchi a loro, paghi”, ha accusato. Veemente la reazione di FdI che lo ha apostrofato come “bambino viziato”.

Matteo Lepore contro Fratelli d’Italia

Stanno facendo discutere le dichiarazioni del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha attaccato il Governo di Giorgia Meloni e il modo in cui esso gestisce i rapporti con le Regioni.

Il primo cittadino – membro del Partito Democratico – ha parlato di vere e proprie ritorsioni cui vanno incontro i governatori che non si allineano alle linee guida di Fratelli d’Italia.

Le parole del sindaco di Bologna sul partito di Giorgia Meloni

L’intervento di Lepore è arrivato a margine di una manifestazione organizzata dai sindacati a Bologna contro il ridimensionamento della scuola.

Qui il sindaco, reduce anche dalla recente bocciatura del Tar sul limite di velocità a 30 chilometri orari in città, ha sparato a zero contro Meloni.

“Questo Governo sta colpendo soprattutto le Regioni che non si inginocchiano a un partito politico: in questo momento o ti inginocchi di fronte a Fratelli d’Italia o in questo Paese subisci delle ritorsioni. Noi che non abbiamo la tessera di Fratelli d’Italia vogliamo rispetto e vogliono rispetto le forze dell’ordine che non hanno la tessera di Fratelli d’Italia. Anche sul trasporto pubblico avremo lo stesso problema, vedremo quali città non saranno finanziate dal governo”, ha detto.

La reazione di FdI

Immediata la reazione dell’opposizione cittadina alle parole del sindaco. Francesco Sassone, coordinatore Fdi Bologna Città, ha sottolineato che “le parole del sindaco Lepore sono frasi tipiche di un bambino viziato, abituato a fare quello che gli pare e ad avere tutti asserviti”. Il coordinatore ha aggiunto: “Lepore deve abituarsi al fatto che in città c’è un’opposizione che sa fare bene il proprio dovere e che a livello nazionale c’è un Governo che sta facendo esattamente ciò per cui è stato scelto dagli italiani con il voto”.

Attacchi alle parole del sindaco di Bologna sono arrivati anche dal gruppo consigliare bolognese di Fratelli d’Italia che ribadisce come il partito a Bologna “svolga semplicemente il suo dovere di controllo ed esponga legittimamente le proprie perplessità sui provvedimenti presi dalla Giunta e dalla maggioranza che la sostiene” e come “le critiche e gli esposti di Fratelli d’Italia servano al bene della città”.

Per i consiglieri del partito di Giorgia Meloni, Matteo Lepore “vive fuori dalla realtà” e nelle fila del Pd “sono convinti di detenere la verità, di essere sempre nel giusto. Si muovono senza tenere conto delle norme, pensando che i loro obiettivi siano persino superiori alle norme stesse. Se Tar, Consiglio di Stato, Anac, Corte dei Conti hanno rilevato più volte delle irregolarità nelle azioni della Giunta non è colpa del centrodestra, è perché le norme non vengono rispettate e in molti casi questo è emerso proprio grazie a Fratelli d’Italia”, chiosano.