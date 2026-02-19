Sea Watch, per Salvini il risarcimento alla ong di Carola Rackete è "follia, io ho rischiato anni di galera"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

"Follia, follia!", commenta Matteo Salvini interpellato in merito al caso del risarcimento alla ong Sea Watch: nel 2019 la capitana Carola Rackete forzò il blocco imposto dalle autorità italiane e speronò una motovedetta della guardia costiera al porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti. Il Tribunale di Palermo l’ha assolta e ora l’Italia è chiamata a risarcire la ong. Fra risarcimento effettivo e spese legali si parla di circa 90 mila euro.

Risarcimento alla ong di Carola Rackete, Salvini all’attacco

All’epoca Matteo Salvini era il ministro dell’Interno e aveva stabilito la linea dei porti chiusi. Durissimo il suo commento reso a Mattino Cinque.

"Io sono stato a processo cinque anni" presso il Tribunale di Palermo, ha ricordato Salvini. "Ho rischiato la galera personalmente, mentre tanti politici chiacchierano: facciamo, dobbiamo, andiamo… Dopo cinque anni di processo mi hanno assolto", ha rivendicato.

Salvini non contesta il recupero dei migranti in mare, ma pretende che vengano smistati fra i vari Paesi a seconda della bandiera di appartenenza delle navi: "Il principio è che se c’è una nave tedesca che vuole salvare il mondo, è liberissima di farlo. Salvi chi vuoi salvare e vai in Germania. La nave francese va in Francia. La nave spagnola va in Spagna, la nave maltese va a Malta. Altrimenti l’Italia, visto che il buon Dio ci ha messo in mezzo al Mediterraneo, sarebbe il campo profughi di tutto il mondo".

Matteo Salvini punta sul nesso fra immigrazione clandestina e reati predatori: "Il problema è che parecchi di quelli che sbarcano poi delinquono, poi scippano, poi stuprano, non se ne può più".

Salvini contro i giudici

Il vicepremier leghista se la prende con il potere discrezionale della magistratura, accusandola di non applicare la legge ma di interpretarla a proprio uso e consumo per fare politica: "Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici, non di tutti, un pregiudizio politico".

Salvini ha spiegato perché, secondo la sua opinione, è giusto sostenere il referendum sulla Giustizia: "Chi vota SÌ sceglie di togliere la politica dai tribunali, scegliere di togliere il potere di nomina, di promozione, di spostamento alle correnti che sono quasi tutte di sinistra. E viene privilegiato il merito".

Salvini e le Olimpiadi di Milano-Cortina

Salvini si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa con "qualche giornale" che "polemizzava" sulla sua presenza "in giro per le Olimpiadi".

"Ahimè, non ci vado da tifoso, mi piacerebbe: ci vado da ministro che ha costruito insieme alla sua squadra quelle strade, quegli impianti, quei palazzi e quei villaggi. Quindi è mio dovere esserci".

Il ministro ha rivendicato il lavoro svolto per le Olimpiadi invernali, ricordando l’enorme afflusso di turisti e il fatto che le opere non rimarranno cattedrali nel deserto: "Sono stato al villaggio olimpico di Milano, delle camere bellissime che diventeranno poi alloggi per studenti fuori sede dall’anno prossimo".

La pista da bob, sostiene Salvini, "è già prenotata per i prossimi anni e porterà in Italia turismo, ricchezza, sport e lavoro". E ancora: "Grazie alle Olimpiadi abbiamo fatto ponti, abbiamo fatto gallerie, abbiamo sistemato dieci stazioni ferroviarie, strutture che rimarranno per cinquant’anni".