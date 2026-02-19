Sea Watch, per Salvini il risarcimento alla ong di Carola Rackete è "follia, io ho rischiato anni di galera"
L'Italia deve un risarcimento di circa 90 mila euro all'ong Sea Watch, la cui nave all'epoca era capitanata da Carola Rackete. Matteo Salvini non ci sta
"Follia, follia!", commenta Matteo Salvini interpellato in merito al caso del risarcimento alla ong Sea Watch: nel 2019 la capitana Carola Rackete forzò il blocco imposto dalle autorità italiane e speronò una motovedetta della guardia costiera al porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti. Il Tribunale di Palermo l’ha assolta e ora l’Italia è chiamata a risarcire la ong. Fra risarcimento effettivo e spese legali si parla di circa 90 mila euro.
Risarcimento alla ong di Carola Rackete, Salvini all’attacco
All’epoca Matteo Salvini era il ministro dell’Interno e aveva stabilito la linea dei porti chiusi. Durissimo il suo commento reso a Mattino Cinque.
"Io sono stato a processo cinque anni" presso il Tribunale di Palermo, ha ricordato Salvini. "Ho rischiato la galera personalmente, mentre tanti politici chiacchierano: facciamo, dobbiamo, andiamo… Dopo cinque anni di processo mi hanno assolto", ha rivendicato.
Salvini non contesta il recupero dei migranti in mare, ma pretende che vengano smistati fra i vari Paesi a seconda della bandiera di appartenenza delle navi: "Il principio è che se c’è una nave tedesca che vuole salvare il mondo, è liberissima di farlo. Salvi chi vuoi salvare e vai in Germania. La nave francese va in Francia. La nave spagnola va in Spagna, la nave maltese va a Malta. Altrimenti l’Italia, visto che il buon Dio ci ha messo in mezzo al Mediterraneo, sarebbe il campo profughi di tutto il mondo".
Matteo Salvini punta sul nesso fra immigrazione clandestina e reati predatori: "Il problema è che parecchi di quelli che sbarcano poi delinquono, poi scippano, poi stuprano, non se ne può più".
Salvini contro i giudici
Il vicepremier leghista se la prende con il potere discrezionale della magistratura, accusandola di non applicare la legge ma di interpretarla a proprio uso e consumo per fare politica: "Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici, non di tutti, un pregiudizio politico".
Salvini ha spiegato perché, secondo la sua opinione, è giusto sostenere il referendum sulla Giustizia: "Chi vota SÌ sceglie di togliere la politica dai tribunali, scegliere di togliere il potere di nomina, di promozione, di spostamento alle correnti che sono quasi tutte di sinistra. E viene privilegiato il merito".
Salvini e le Olimpiadi di Milano-Cortina
Salvini si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa con "qualche giornale" che "polemizzava" sulla sua presenza "in giro per le Olimpiadi".
"Ahimè, non ci vado da tifoso, mi piacerebbe: ci vado da ministro che ha costruito insieme alla sua squadra quelle strade, quegli impianti, quei palazzi e quei villaggi. Quindi è mio dovere esserci".
Il ministro ha rivendicato il lavoro svolto per le Olimpiadi invernali, ricordando l’enorme afflusso di turisti e il fatto che le opere non rimarranno cattedrali nel deserto: "Sono stato al villaggio olimpico di Milano, delle camere bellissime che diventeranno poi alloggi per studenti fuori sede dall’anno prossimo".
La pista da bob, sostiene Salvini, "è già prenotata per i prossimi anni e porterà in Italia turismo, ricchezza, sport e lavoro". E ancora: "Grazie alle Olimpiadi abbiamo fatto ponti, abbiamo fatto gallerie, abbiamo sistemato dieci stazioni ferroviarie, strutture che rimarranno per cinquant’anni".