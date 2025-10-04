Sean Diddy Combs condannato a 4 anni di carcere per reati legati alla prostituzione, il rapper: "Mi pento"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sean “Diddy” Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere da un tribunale di New York per reati legati alla prostituzione. Prima della sentenza aveva chiesto clemenza al giudice, dicendo di essere pentito. A luglio il rapper e produttore musicale, noto precedentemente come Puff Daddy, era stato riconosciuto colpevole di aver organizzato e gestito il trasporto di prostitute e altre donne, tra cui l’ex fidanzata Cassie Ventura, per festini a luci rosse in giro per il mondo.

Nella giornata di venerdì 3 ottobre un tribunale di Manhattan a New York ha condannato il rapper Sean “Diddy” Combs a 4 anni e 2 mesi di carcere per induzione alla prostituzione.

Il noto rapper dovrà anche pagare una multa da mezzo milione di dollari. L’accusa aveva chiesto una condanna a 11 anni.

“Una storia di buone azioni non può cancellare il trascorso di questo caso, che dimostra che lei ha abusato del potere e del controllo sulle vite delle donne che lei diceva di amare”, ha detto il giudice leggendo la sentenza, come riporta la Cnn.

Il rapper fa mea culpa

In aula prima della sentenza Sean Combs ha detto di essere pentito e ha definito le proprie azioni “disgustose, vergognose e malate”.

Il rapper 55enne ha chiesto scusa alle vittime e ha chiesto clemenza al giudice: “Non mi interessa della fama o dei soldi chiedo solo clemenza, chiedo solo una possibilità di tornare a fare il padre di nuovo, di essere di nuovo figlio”.

“La vecchia versione di me è morta in prigione, ora sono rinato”, aveva scritto Combs al giudice alla vigilia dell’udienza.

Le accuse a Sean Diddy Combs

Sean Combs, uno degli artisti e produttori musicali più influenti della scena hip hop statunitense, era stato arrestato un anno fa a New York sulla base delle accuse di varie donne, tra cui una delle sue ex fidanzate, la cantante Cassie Ventura.

A luglio, al termine di un processo molto seguito dai media americani, era stato riconosciuto colpevole di reati legati alla prostituzione.

Mentre era stato assolto dalle accuse più gravi, traffico di esseri umani e associazione a delinquere, per le quali avrebbe potuto prendere l’ergastolo.

Diddy è stato condannato per aver agevolato e organizzato viaggi in aereo di una serie persone, tra cui le sue fidanzate e diverse prostitute, per incontri sessuali.

Il rapper faceva partecipare queste donne ai cosiddetti “freak off“, festini a luci rosse che organizzava in vari hotel in giro per il mondo.

Stando a quanto emerso durante il processo, anche sulla base delle testimonianze rese dalle varie vittime, Combs le costringeva a “elaborate performance sessuali” con escort maschi e altre persone, spesso filmandole.