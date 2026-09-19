Sean Michieli e Gabriella Querino travolti a Venezia, tracce di alcol e droga nel sangue del tassista

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tracce di droga e alcol sarebbero state trovate nel sangue dell’uomo alla guida del taxi acque che si è scontrato con il barchino di Sean Michieli e Gabriella Querino Elorriaga a Venezia. La coppia ha perso la vita nello scontro, avvenuto lungo il canale di Tessera. Gli esami del sangue sul tassista avrebbero rilevato tracce di droga e alcol, ma a quanto pare non in quantità elevata.

Sean Michieli e Gabriella Querino morti a Venezia, la dinamica

Lo scontro tra il taxi acqueo e il barchino con a bordo Sean Michieli e Gabriella Querino Elorriaga è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino di sabato 12 settembre.

Il tassista, che stava accompagnando alcuni turisti in aeroporto, ha detto di non aver visto l’imbarcazione a causa del buio. Michieli, 25 anni, è morto il giorno dopo in ospedale, mentre la moglie, di 26 anni, è stata trovata senza vita nei giorni successivi a quasi due chilometri dal punto dell’impatto. La coppia si era sposata da poco.

ANSA

Incidente a Venezia, tracce di sangue e droga nel sangue del tassista

Le indiscrezioni sull’esito degli esami sul sangue del tassista sono state riportate dal Corriere del Veneto. Gli accertamenti successivi saranno fondamentali per accertare la quantità di sostanze stupefacenti e alcol trovate nel sangue, ma sempre secondo quanto riportato dal Corriere non si tratterebbe di valori elevati.

Nel frattempo, le indagini sulla morte di Sean Michieli e Gabriella Querino Elorriaga proseguono. Lunedì è in programma l’autopsia su entrambi i corpi, mentre sempre la prossima settimana cominceranno gli accertamenti peritali con conferimento dell’incarico fissato per il 24 settembre.

Spetterà ai periti accertare le posizioni dei mezzi coinvolti, la loro velocità e altri elementi utili alle indagini. Il consolato del Brasile ha nominato un avvocato per assistere la famiglia della 26enne.

Il sindaco di Venezia decreta il lutto cittadino

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, è stata avviata una richiesta di trasferimento della licenza da parte dell’armatore del taxi coinvolto nell’incidente.

Si tratta di un’istanza legittima, che potrebbe avere effetti sulle garanzie patrimoniali in caso di eventuale risarcimento danni a favore dei due giovani deceduti. Simone Venturini, sindaco di Venezia, ha contattato i parenti degli sposi e ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, ancora da fissare.

Dopo la cerimonia, il corpo di Gabriella Querino Elorriaga verrà riportato in Brasile, sempre con l’aiuto del consolato del paese sudamericano.