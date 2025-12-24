Sebastian Hertner morto in Montenegro, la seggiovia con sopra il calciatore si è staccata all'improvviso

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto in Montenegro all’età di 34 anni a seguito di un grave incidente in seggiovia avvenuto durante una vacanza sugli sci. Il difensore, capitano dell’ETSV Amburgo, è precipitato per circa 70 metri dopo il distacco dell’impianto. Con lui anche la moglie 30enne, gravemente ferita ma sopravvissuta alla caduta.

Sebastian Hertner morto in Montenegro: aveva 34 anni

Lutto nel mondo dello sport: il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto in Montenegro. Lo sportivo aveva 34 anni.

Il decesso è avvenuto durante una vacanza sugli sci, a seguito di un gravissimo incidente in seggiovia verificatosi sabato 20 dicembre nel comprensorio di Savin Kuk, vicino a Žabljak, nella catena montuosa del Durmitor.

Il post di cordoglio del club di cui Hertner era capitano

Il calciatore era un difensore professionista, noto per la sua militanza nell’ETSV Amburgo, squadra di cui era capitano.

In carriera ha inoltre vestito le maglie di 1860 Monaco, Erzgebirge Aue, Darmstadt e VfB Stoccarda II.

Incidente in seggiovia per il calciatore: volo di 70 metri

Stando alla ricostruzione del tragico incidente, Sebastian Hertner si trovava in villeggiatura in Montenegro. Il calciatore si trovava su una seggiovia biposto quando questa si sarebbe improvvisamente staccata dai cavi.

Il volo che ha dovuto affrontare è stato di circa 70 metri e non ha lasciato scampo al calciatore, che è morto sul colpo.

Con lui si trovava anche la moglie 30enne, che è miracolosamente sopravvissuta. La donna è ferita e ha riportato una frattura a una gamba.

Sulle altre seggiovie si trovavano anche tre sciatori, costretti ad attendere ore prima di essere liberati.

Il cordoglio su Instagram

Dopo l’annuncio della morte di Sebastian Hertner in Montenegro, l’ETSV Amburgo ha pubblicato un post di cordoglio su Instagram.

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro capitano Sebastian Hertner ha avuto un incidente mortale mentre era in vacanza. Siamo infinitamente sbalorditi e tristi. Le nostre condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi cari. Riposa in pace Sebastian”, si legge sul post.

Anche il suo ex club, il VfB Stoccarda, ha dedicato parole di cordoglio al calciatore.

Aperta un’indagine

Dopo l’incidente che ha coinvolto il calciatore Sebastin Hertner, le autorità del Montenegro hanno disposto l’immediata chiusura dell’impianto sciistico.

È già stata aperta un’indagine dalla Procura locale, che servirà per chiarire le origini della tragedia e per individuare la presenza di guasti, oltre che le responsabilità.