Sebastiano Visintin a processo per diffamazione ai vicini nel caso Resinovich, anche Sergio tra i testimoni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovi grattacapi giudiziari per Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Nelle scorse ore si è avuta notizia di un altro procedimento a carico di Sebastiano Visintin per presunta diffamazione ai danni degli ex vicini.

Caso Liliana Resinovich, nuovo processo per diffamazione a carico di Sebastiano Visintin

L’udienza predibattimentale per il nuovo procedimento, come riferisce l’ANSA, è stata fissata per il 10 febbraio 2027, innanzi al giudice Alessio Tassan. Il decreto di citazione in giudizio è stato inviato nella giornata di giovedì 12 novembre. Il 13 novembre, invece, ha avuto luogo l’udienza per quello che, fino a poco fa, era ritenuto l’ultimo filone giudiziario per diffamazione che vede come imputato Visintin.

L’uomo è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione per alcune esternazioni fatte in merito agli ex vicini di casa, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, in diversi programmi tv di Mediaset e Rai in cui è intervenuto. La coppia è assistita dal legale e professore Francesco Mazza, mentre Visintin è assistito dai legali Paolo e Alice Bevilacqua. Un altro procedimento con la stessa imputazione è già stato archiviato.

ANSA

Chi ha testimoniato davanti al giudice

A testimoniare davanti al giudice Fabrizia De Vincenti nella giornata odierna sono stati chiamati Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, l’albergatrice Jasmina Zivkovic e il fratello della vittima, Sergio Resinovich.

“L’udienza odierna è quella che in precedenza era stata rinviata per l’escussione dei testimoni della parte civile – ha spiegato l’avvocato Mazza – quindi sono stati sentiti in esame e controesame Silvia Radin, Jasmina Zivkovic e Sergio Resinovich, che hanno confermato, in ordine alle circostanze sottoposte in tema di esame, le accuse che il Visintin ha rivolto nei confronti dei miei assistiti e quindi è stato un esame, a nostro avviso, confortante”.

Mazza ha anche dichiarato, per quanto riguarda il nuovo procedimento, che “l’udienza pre-dibattimentale si terrà il 10 febbraio, il pm sarà la dottoressa Ilaria Iozzi, sempre per il reato di diffamazione nei confronti dei miei assistiti, in questo caso relativamente a un’altra trasmissione andata in onda su Mediaset“.

Il pregresso procedimento per diffamazione è stato archiviato

Come già accennato, il pregresso procedimento per diffamazione a carico di Visintin si è concluso con l’archiviazione. I difensori del marito di Liliana Resinovich hanno detto che nell’udienza non c’è stato “nulla di rilevante, con riferimento al capo d’imputazione del procedimento che vede indagato Visintin per il reato di diffamazione, se non l’acredine maturata a seguito del più ampio tema omicidiario relativo alla morte di Liliana Resinovich”.