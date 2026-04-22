Sebastiano Visintin assente al funerale di Liliana Resinovich "per non creare polemiche", risposta a Sergio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sebastiano Visintin non era presente al funerale di Liliana Resinovich. L’ex marito della donna ha spiegato che la sua assenza è stata una scelta per evitare di "creare polemiche". Il fratello, Sergio Resinovich, si è detto contento "che non si sia fatto vedere". A questo risponde: "Non sono mai stato accettato dalla famiglia". Sulla colpa dell’omicidio, Sebastiano dice che le parole di Sergio può comprenderle perché sta vivendo un momento difficile.

Visintin non era presente al funerale di Liliana

Si è svolto il 21 aprile il secondo funerale di Liliana Resinovich. Alla cerimonia Sebastiano Visintin non si è presentato. Ha raccontato di essere stato fuori Trieste e lo ha fatto per non creare polemiche.

Il fratello della vittima, Sergio, si è detto contento che l’uomo non si sia fatto vedere. "Speravo che non ci fosse e ho avuto questa grazia", ha dichiarato.

Il motivo dietro a queste parole è che Sergio pensa che Sebastiano sappia qualcosa. "Se non è stato lui proprio materialmente, lui sa chi è stato a uccidere mia sorella o forse avrà detto a qualcuno di fare in quel modo. Io sono sicuro che, in ogni caso, lui sia coinvolto al 100%".

La risposta di Sebastiano

Il 22 aprile Sebastiano ha voluto rilasciare un’intervista per spiegare il motivo della sua assenza. L’uomo ha dichiarato di sapere che "la mia presenza ai funerali avrebbe innescato problemi e polemiche".

Non solo per le parole di Sergio, che lo accusa di sapere più di quanto ha detto, ma anche per via di rapporti precedenti con la famiglia di Liliana. "I rapporti familiari non sono mai stati buoni, non sono mai stato accettato dalla famiglia".

Sulle accuse di Sergio invece dichiara di comprenderlo. "Mi rendo conto che è un momento delicato", conferma Sebastiano. "So che nasce dal dolore e dal momento difficile", prosegue l’uomo, che ha quindi deciso di restare in silenzio.

La sepoltura

Il corpo della donna è tornato a Trieste, in un angolo del cimitero di Sant’Anna. Sulla tomba ci sarà scritta la data della scomparsa e non del ritrovamento, quindi il 14 dicembre 2021 e non il 5 gennaio 2022. Il fratello Sergio ha infatti dichiarato: "A prescindere dai riscontri medici, che comunque ci sono, sono convinto che mia sorella sia morta il giorno stesso della scomparsa".

Il corpo è stato quindi deposto in un loculo, una scelta ben diversa rispetto a quella del marito che aveva optato per la cremazione.

Sergio ha dichiarato che il corpo potrà restare nel loculo per 10 anni, e spera che in questo periodo si arrivi a una verità così da poter disporre i resti in un’altra maniera. In passato aveva espresso la volontà di seppellire Liliana insieme alla madre.