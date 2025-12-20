Seconda lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma, 5 in condotta per gli studenti che hanno occupato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Cinque in condotta per gli studenti dopo il caso della “lista stupri” e l’occupazione. La scorsa settimana, sempre nel liceo Giulio Cesare di Roma, è stato scoperto un secondo elenco di nomi e ora il Consiglio d’Istituto è pronto a intervenire. Gli studenti che hanno partecipato all’occupazione della scuola e verranno riconosciuti dagli insegnanti rischiano la bocciatura.

“Lista stupri”, cosa sta succedendo al liceo Giulio Cesare

Arrivano i primi provvedimenti dopo il caso della seconda “lista stupri” scoperta in un bagno del liceo Giulio Cesare di Roma. Un elenco di nomi che, oltre a contenere riferimenti a due insegnanti, era accompagnato da frasi offensive.

Il Consiglio d’Istituto ha deciso di punire con il 5 in condotta gli studenti presenti nella scuola durante i giorni dell’occupazione. Inoltre, è stata decisa la cancellazione delle gite scolastiche. Ovviamente non ci sono collegamenti accertati tra l’occupazione e la seconda lista, ma il Consiglio d’Istituto ha deciso di colpire tutti gli studenti che hanno partecipato al blocco dell’attività scolastica.

ANSA

L’ingresso del liceo Giulio Cesare di Roma

Cinque in condotta per gli studenti che hanno occupato

Per assegnare il 5 in condotta agli studenti servirà il riconoscimento da parte dei professori. Ad annunciare i provvedimenti è stata la dirigente scolastica Paola Senesi, che ha inoltre reso noto che l’occupazione della scuola è terminata. Nella nota, la dirigente ha condannato gli episodi che “hanno comportato una grave compromissione del diritto allo studio”.

L’occupazione del liceo Giulio Cesare era scattata in seguito alla comparsa della prima “lista stupri” nel bagno dei maschi del secondo piano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione di occupare la scuola sarebbe partita da un gruppo di studenti di estrema destra. La dirigente scolastica Paola Senesi, inoltre, ha denunciato i danni provocati durante l’occupazione agli ambienti e alle strutture scolastiche.

Con riferimento alla seconda lista, la dirigente ha condannato “le scritte offensive, diffamatorie e minacciose comparse nei locali dell’istituto, rivolte al dirigente e a due professoresse della scuola e tali da ledere profondamente la dignità individuale”.

Il caso della “lista stupri” nel liceo Giulio Cesare

Nella prima “lista stupri” comparsa in un bagno del liceo Giulio Cesare di Roma erano comparsi i nomi di studentesse e studenti. La denuncia, risalente all’inizio di dicembre, era stata fatta da alcuni rappresenti degli studenti e aveva portato anche all’apertura di una indagine della Procura.

Come forma di protesta per la gestione del caso, a metà dicembre è scattata l’occupazione del liceo, terminata il 19 dicembre. Poche ore dopo i rappresentanti degli studenti hanno denunciato il rinvenimento di una seconda lista, contenente i nomi di due docenti.

I dubbi dei genitori sui provvedimenti presi

Il Consiglio d’Istituto ha preso provvedimenti nei confronti degli studenti coinvolti nell’occupazione. Non solo il 5 in condotta, che se confermato potrebbe portare alla bocciatura, ma anche l’annullamento delle gite scolastiche. Nel corso della discussione, i rappresentanti dei genitori hanno espresso perplessità in merito alle misure, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che sotto quello educativo. Dal loro punto di vista, l’applicazione di sanzioni esclusivamente agli studenti identificati — non necessariamente quelli più direttamente responsabili, anche perché alcuni partecipanti indossavano passamontagna — rischia di risultare non solo iniqua, ma anche potenzialmente fonte di numerosi ricorsi.