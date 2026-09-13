Secondo le previsioni meteo l'anticiclone durerà solo 2 giorni, da mercoledì 16 settembre torna la pioggia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’anticiclone delle Azzorre regalerà all’Italia soltanto due giornate di tempo stabile. Le previsioni indicano sole e temperature in lieve rialzo lunedì 14 e martedì 15 settembre, ma già da mercoledì 16 una perturbazione in arrivo dal Nord Europa porterà piogge e temporali. Il peggioramento partirà dalle regioni settentrionali per poi scendere verso il Centro e il Sud.

Meteo, lunedì e martedì con l’anticiclone delle Azzorre

Come riporta Sky Tg24, che cita le elaborazioni de iLMeteo.it, la settimana si apre con una rimonta dell’alta pressione accompagnata da venti settentrionali.

Su gran parte del Paese prevarranno cielo poco nuvoloso e sole, con un contenuto aumento dei valori rispetto alle giornate più fresche appena trascorse.

Qualche episodio di instabilità resta possibile sulla Sicilia centro-meridionale, dove non si escludono temporali, mentre veloci piogge potranno interessare i rilievi del Triveneto.

Martedì il quadro migliora ulteriormente, con cielo sereno al Nord, sole prevalente al Centro e qualche pioggia soltanto sui settori ionici di Puglia e Sicilia.

Il centro dell’alta pressione resterà però sull’Atlantico e non riuscirà a garantire una stabilità prolungata sulla Penisola.

Le previsioni da mercoledì 16 con la perturbazione dal Nord Europa

Lo scenario cambia a metà settimana, quando una saccatura in discesa dal Nord Europa pilota verso l’Italia un fronte perturbato.

I primi effetti sono attesi sulle regioni settentrionali, dove nubi, piogge e qualche temporale interesseranno soprattutto l’arco alpino e prealpino e le aree dell’alta Valle Padana.

Entro giovedì 17 settembre le precipitazioni raggiungeranno anche le regioni centrali, interrompendo la fase mite dell’inizio della settimana.

Il peggioramento dovrebbe estendersi al Mezzogiorno entro venerdì 18, completando così l’attraversamento della Penisola.

Il passaggio sarà comunque relativamente rapido e non è previsto un lungo periodo di maltempo.

Cosa succede nel fine settimana

Mentre la perturbazione scivola verso sud, da ovest potrebbe avanzare di nuovo l’alta pressione.

Se quella tendenza venisse confermata dai prossimi aggiornamenti, l’anticiclone favorirebbe una nuova fase di stabilità a cavallo del fine settimana, con condizioni più tranquille su buona parte del Paese.

Gli esperti invitano però alla prudenza, perché per la seconda parte della settimana servono ulteriori conferme dai modelli.

Secondo le previsioni, le temperature restano intanto nella media stagionale, con valori diurni che in molte località faticano a superare i 30 gradi.

Il quadro complessivo conferma l’ingresso in una fase autunnale, con le perturbazioni atlantiche che tornano a scorrere sull’Europa meridionale.