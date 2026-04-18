Secondo Paolo Crepet gli angeli esistono e ci parlano, lo psichiatra nel suo libro: "Siamo immortali"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paolo Crepet riflette su immortalità e angeli nel suo nuovo libro, sostenendo che la morte non è una fine ma un passaggio: “Siamo immortali”. Lo psichiatra descrive un legame continuo con chi non c’è più, come il padre, e la presenza degli angeli come guida nei momenti difficili, tra fede e bisogno umano.

Paolo Crepet e gli angeli

Nel nuovo libro “Riprendersi l’anima”, Paolo Crepet affronta una riflessione profonda su spiritualità, immortalità e presenza invisibile degli angeli.

L’intervista rilasciata al Corriere della Sera mette in luce una visione intensa e personale, dove la vita non si esaurisce con la morte e dove il confine tra reale e invisibile si fa sottile.

IPA

“Siamo immortali”, la morte come trasformazione

Uno dei passaggi più forti riguarda il concetto di immortalità, espresso con parole che ribaltano la percezione comune della fine. “Siamo immortali. Non potrei mai pensare che mio padre è morto: mio padre si è spostato” afferma Crepet.

Per lo psichiatra, dunque, la morte non rappresenta una fine, ma un passaggio. Le persone amate continuano a esistere in una dimensione diversa, mantenendo un legame attivo con chi resta.

Un rapporto che però non sarebbe simbolico ma concreto, almeno nella sua esperienza: “Anche perché chiedo talmente tante e tali cose a lui, come ad altri che non ci sono più, che non potrebbero essere morti” sostiene.

Il dialogo con i morti

Nel racconto dello psichiatra emerge un rapporto quotidiano con l’aldilà, fatto di domande e risposte che arrivano grazie a una dimensione interiore, quasi intuitiva.

Accanto all’immortalità, centrale è il tema degli angeli, che Crepet descrive con un approccio ambivalente, tra fede e bisogno umano. “Senti che c’è. O ne hai così bisogno che te la inventi. Non so se gli angeli ci sono davvero, ma io ci credo”.

Gli angeli, nella sua visione, possono essere presenze invisibili oppure persone reali che, in momenti decisivi, cambiano il corso degli eventi. Non a caso, racconta episodi della sua vita in cui una sorta di guida lo ha indirizzato.

Crepet lega la presenza degli angeli anche ai momenti più oscuri dell’esistenza, quando paura e solitudine sembrano prevalere. “Esiste l’ombra della notte e non bisogna averne paura, perché esiste anche un’alba imprevista”.