Secondo Papa Leone XIV "il più grande distruttore della pace è l'aborto", parole di Madre Teresa di Calcutta

“Il più grande distruttore della pace è l’aborto“, un virgolettato sfoderato da Papa Leone XIV durante il convegno One Humanity One Planet e ripreso da una massima di Madre Teresa di Calcutta: con queste parole il Pontefice sostiene che nessun assetto politico può professare la pace “se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo”.

Il Papa condanna l’aborto

Si è tenuto sabato 31 gennaio il convegno One Humanity One Planet presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Ai partecipanti il Santo Padre ha parlato di pace, e lo ha fatto partendo dalla secolare battaglia della Chiesa contro l’interruzione di gravidanza.

Nel bollettino pubblicato dalla sala stampa vaticana si legge che Leone XIV ha ricordato che “la pace è soprattutto un dono” che “riceviamo da chi ci precede nella storia”.

Quindi il Pontefice ha invitato la politica a stimolare “forme partecipative che coinvolgano tutti i cittadini, uomini e donne, nella vita istituzionale”. Poi l’affondo sull’aborto.

Secondo Leone XIV fu profetico un discorso che Madre Teresa di Calcutta fece il 3 febbraio 1994 al National Prayer Breakfast: “Il più grande distruttore della pace è l’aborto”. Da qui le conclusioni del capo della Chiesa: “Nessuna politica può infatti porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo“.

Cosa disse Madre Teresa di Calcutta nel 1994

Come anticipato, in occasione del National Prayer Breakfast del 3 febbraio 1994 Madre Teresa di Calcutta lanciò la sua perentoria condanna all’aborto. “Il più grande distruttore della pace è l’aborto”, disse, perché “è una guerra contro il bambino” nonché “un’uccisione diretta di un bambino innocente” perpetrato “dalla madre stessa”.

Quindi: “Se accettiamo che una madre possa uccidere persino il proprio figlio, come possiamo dire agli altri di non uccidersi a vicenda?”, e aggiunse che una madre ucciderebbe il proprio bambino “per risolvere i suoi problemi“.

Le posizioni di Papa Francesco

Non troppo diversa da quella di Leone XIV era la ferma condanna di Papa Francesco sullo stesso tema. In un discorso al corpo diplomatico del 9 gennaio 2025 definì “inaccettabile” il diritto all’aborto, e la stessa parola “diritto” accostata ad “aborto”, secondo l’ex Pontefice, “contraddice i diritti umani, in particolare il diritto alla vita“.

“Nessun bambino è un errore o è colpevole di esistere“, aveva sottolineato Bergoglio.