Secondo Trump l'Iran era vicino all'atomica e Fordow è stato di strutto: dubbi dell'Onu sui danni effettivi

In un’intervista, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, prima del bombardamento americano su Fordow, l’Iran sarebbe stato vicino alla fabbricazione di una bomba atomica. Trump ha anche confermato che il sito per l’arricchimento dell’uranio è stato completamente distrutto. La Aiea però sostiene che Teheran potrà tornare ad arricchire l’uranio in pochi mesi.

L’Iran era vicino all’atomica, secondo Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato un’intervista alla rete televisiva Fox News, conservatrice e molto vicina alle posizioni di Trump e della sua base elettorale.

Durante l’intervista, il presidente degli Usa ha rivelato che, secondo le sue informazioni, prima dell’attacco ai siti di arricchimento dell’uranio portato a termine dall’esercito americano, l’Iran sarebbe stato molto vicino a costruire una bomba atomica.

ANSA Il direttore dell’Aiea Rafael Grossi

Trump ha anche annunciato che i piloti dei bombardieri B-2 Spirit che hanno attaccato i laboratori iraniani andranno in visita alla Casa Bianca per ricevere un encomio da parte del presidente.

I danni al sito di Fordow

Durante l’intervista Trump ha anche continuato la sua narrativa sull’efficacia degli attacchi ai siti nucleari iraniani, molto contestata dalla stampa negli ultimi giorni.

“Quello che abbiamo fatto è stato incredibile, adesso in quell’area ci sono migliaia di tonnellate di roccia. L’intero sito è semplicemente distrutto” ha dichiarato Trump a Fox News, confermando quindi la riuscita dell’operazione.

Sull’eventuale spostamento delle riserve di uranio arricchito, il presidente degli Usa ha dichiarato: “Gli iraniani non hanno spostato nulla, non pensavano davvero che fosse fattibile quello che abbiamo fatto”.

Quando l’Iran potrà tornare ad arricchire l’uranio?

Poche ore prima dell’intervista di Trump però, il capo della Aiea (l’agenzia Onu per l’energia atomica), Rafael Grossi, ha affermato che l’Iran avrebbe le capacità tecniche per tornare ad arricchire uranio in pochi mesi.

Grossi è inoltre sembrato molto meno sicuro di Trump sulla locazione delle scorte di uranio arricchito dell’Iran: “Non sappiamo dove possa essere questo materiale. Una parte potrebbe essere stata distrutta durante l’attacco, ma una parte potrebbe essere stata spostata”, ha dichiarato.

Sempre il 29 giugno, il parlamento iraniano ha vietato a Grossi di visitare o installare telecamere di sorveglianza negli impianti nucleari del Paese.