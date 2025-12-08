Sede del Pd di Chiavari vandalizzata, il segretario denuncia: “Attacco squadrista, inneggiavano al duce”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La sede del Pd di Chiavari è stata brutalmente vandalizzata. Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre, alcune persone hanno imbrattato e distrutto le vetrine, lanciando alcuni pesanti vasi. Il segretario ha denunciato l’accaduto: “Inneggiavano al duce, non è la prima volta che accade”.

Vandalizzata la sede del Pd di Chiavari

L’episodio è accaduto nella sede del Partito Democratico di via Costaguta a Chiavari (Genova). “La scorsa notte un gruppo di persone, non ancora identificate, ha raggiunto la nostra sede di via Costaguta urlando frasi come ‘noi siamo i camerati’ e ‘duce, duce!”, ha detto il segretario di sezione Antonio Bertani.

I vandali hanno imbrattato le vetrate, scagliato un cartello stradale contro la porta e rovesciato alcune pesanti fioriere davanti all’ingresso.

La denuncia del segretario: “Un vero attacco squadrista”

Lo stesso Bertani ha raccontato che la sede del Pd di Chiavari subisce episodi simili da mesi, ma nella notte tra il 7 e l’8 dicembre è accaduto qualcosa di più grave. “Un vero attacco in stile squadrista, con una chiara matrice neofascista”, ha detto Bertani, che ha denunciato l’accaduto alle autorità.

“Come Partito Democratico di Chiavari non abbiamo alcuna intenzione di farci intimidire. Continueremo a lavorare con determinazione, anche se è evidente che il clima politico sta peggiorando giorno dopo giorno”, ha proseguito.

Bertani ha incassato la solidarietà di Davide Natale, segretario regionale del Pd, che ha invocato chiarezza su quanto accaduto perché “certi comportamenti appartengono a culture sconfitte dalle forze democratiche e che non devono più trovare spazio nella nostra società”.

La solidarietà di Elly Schlein e Silvia Salis

Elly Schlein ha espresso la propria vicinanza agli iscritti del Pd di Chiavari, dicendosi “preoccupata per il clima di violenza”.

“I nostri circoli sono in tutta Italia presidio di democrazia, partecipazione e antifascismo, principi che evidentemente infastidiscono gli squadristi colpevoli di questo attacco, che hanno inneggiato a Mussolini mentre vandalizzavano la nostra sede”, ha commentato la segretaria nazionale del Partito Democratico.

“Esprimo con fermezza la mia totale condanna per il violento attacco compiuto la scorsa notte ai danni della sede del Partito Democratico di Chiavari”, ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova. “Un gesto inaccettabile, che va contro i valori della partecipazione democratica e del libero confronto. Un segnale inquietante, che dobbiamo respingere con determinazione”, ha concluso.