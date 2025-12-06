Sedicenne affidata a una casa famiglia scomparsa a Portici, il messaggio all'amica e l'appello della madre

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Suamy Rispoli, 16 anni, affidata a una casa famiglia di Portici (Napoli) è scomparsa dal 2 dicembre. La giovane, dopo essere andata a scuola, non è più rientrata nella struttura. A lanciare l’allarme è la madre, a cui è stata sospesa la potestà genitoriale. La donna ha lanciato un appello per ritrovare sua figlia. La ragazza, il giorno dopo la sparizione, avrebbe mandato un messaggio a un’amica, chiedendole di non cercarla.

La scomparsa di Suamy

Il 2 dicembre Suamy sarebbe andata regolarmente a scuola, ma poi non è più tornata nella casa famiglia a cui era stata affidata. Il suo telefono risulta spento dalle 14:30 del giorno della scomparsa.

A presentare la denuncia di allontanamento ai carabinieri, è stata la direttrice della struttura in cui viveva la 16enne. La notizia, però, si è appresa quattro giorni dopo a seguito dell’appello lanciato dalla madre.

Portici, la località da cui è scomparsa Suamy

La mamma di Suamy ha detto ai carabinieri che “è la prima volta che si comporta in questa maniera” e che “non ha mai dato segni di squilibrio“.

La donna ha sostenuto che dalla casa famiglia le hanno fatto sapere che Suamy non aveva soldi, vestiti e documenti quando è scomparsa.

“Non ha nulla. Se voleva scappare, perché è andata regolarmente a scuola? – si è chiesta la madre – Ho tante domande, ma poche risposte, nessuno sa dirmi nulla”.

I vestiti e il messaggio all’amica

Da quanto riporta il Corriere della Sera, la madre afferma che, al momento della scomparsa, Suamy indossava una maglietta blu, un jeans e un pellicciotto nero, ed aveva con sé lo zaino della scuola.

Secondo la donna, la 16enne avrebbe contattato un’amica il giorno successivo dicendo che non la dovevano cercare.

Proseguono nel frattempo le verifiche da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti e le eventuali persone con cui potrebbe essere entrata in contatto.

L’appello della madre di Suamy

“Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa, aiutatemi a ritrovarla”, è l’appello che arriva da Jole Masilici, la madre della 16enne.

“Doveva essere al sicuro, protetta, e invece non so che fine abbia fatto mia figlia – ha spiegato la donna – io e il papà di Suamy, dal quale sono separata, siamo disperati. Potevamo incontrare nostra figlia nella struttura, io l’avevo vista il giorno prima che sparisse, stavamo ricostruendo il nostro rapporto, ma era agitata. Ho paura che le sia accaduto qualcosa”.

Il legale della donna, Giovanni Micera, racconta di aver più volte richiesto un rafforzamento della sorveglianza della 16enne che, secondo la sua versione, avrebbe qualche problema cognitivo che la renderebbe facile preda di malintenzionati.

“Nonostante le difficoltà e le problematiche di Suamy – ha spiegato l’avvocato – non è mai stato nemmeno avviato un percorso psicologico, che pure sarebbe stato necessario. La nostra speranza è che Suamy si sia allontanata di sua spontanea volontà, ma siamo seriamente preoccupati su cosa possa esserle accaduto”.

Perché Suamy era in una casa famiglia

Da quanto riporta Ansa, Suamy Rispoli era stata affidata alla casa famiglia di Portici da gennaio 2025.

Il tribunale dei minori ha sospeso la responsabilità genitoriale e ha disposto un tutore legale in seguito a una serie di problematiche familiari che avevano portato all’allontanamento della 16enne dal nucleo familiare.

La ragazzina avrebbe denunciato diverse violenze in ambito familiare, sulle quali non sarebbero però stati fatti riscontri e alla fine sarebbe stata allontanata dalla famiglia per evasione scolastica.

Sia il padre, sia l’attuale compagno della donna, avrebbero dei precedenti penali.