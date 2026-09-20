Sedicenne si mette alla guida dell’auto nuova e travolge il padre a Trieste, 60enne in gravi condizioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 60 anni di Trieste è stato investito dalla macchina guidata dal figlio di 16 anni. Il 60enne è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono molto gravi. L’incidente è avvenuto nel cortile dell’abitazione della nonna del giovane. A quanto pare, il ragazzo stava provando l’auto appena acquistata dal padre.

Padre 60enne investito dall’auto guidata dal figlio

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 settembre in via Viglieri, nel rione di Santa Maria Maddalena Inferiore a Trieste. Il 16enne era al volante della Honda Hr-V con cambio automatico appena comprata dal padre, ma durante una retromarcia il 60enne è stato centrato in pieno dall’auto ed è rimasto schiacciato.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il ragazzo avrebbe schiacciato l’acceleratore al posto del freno.

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La dinamica dell’incidente avvenuto a Trieste

Gli accertamenti sulla vicenda sono stati affidati alla Polizia locale di Trieste. Il 16enne, sotto shock, non ha riportato conseguenze fisiche. Sono critiche, invece, le condizioni del padre, trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sottoposto a un intervento chirurgico, l’uomo avrebbe riportato una brutta frattura cranica con emorragia cerebrale e fratture costali multiple.

La vettura lo ha centrato in pieno durante la retromarcia e successivamente ha sfondato una cancellata finendo su una tettoia di proprietà dei vicini di casa e si è ribaltata dopo aver schiacciato un furgone parcheggiato. Oltre agli uomini del 118, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco.

Il 60enne è ricoverato in prognosi riservata

Anche se l’incidente è avvenuto in una proprietà privata, il giovane alla guida della macchina potrebbe dover rispondere di lesioni colpose. Ma è ancora presto per avanzare ipotesi sulle responsabilità dell’incidente, visto che gli accertamenti della Polizia locale di Trieste sono ancora in corso.

Al momento, ovviamente, l’attenzione di tutta la famiglia è concentrata sul genitore del ragazzo, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cattinara, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il 60enne, come riporta il quotidiano locale Il Piccolo, è stato intubato e stabilizzato dai medici dell’ospedale di Trieste.