Sedicenne violentata e abbandonata in strada nel Foggiano dopo il passaggio di un amico, soccorsa dai passanti

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Una sedicenne della provincia di Foggia è stata violentata e abbandonata in strada dopo aver accettato un passaggio da un 21enne durante una serata trascorsa con amici comuni. Il ragazzo, in auto, le ha sottratto il cellulare, l’ha aggredita sessualmente e poi l’ha lasciata lungo una strada di campagna. Il giovane è stato arrestato.

La violenza alla 16enne

La vicenda risale a metà giugno. Dal racconto della minorenne e dalla ricostruzione degli investigatori, la ragazza si sarebbe trovata in auto con il 21enne dopo una serata trascorsa con amici comuni.

Durante il tragitto, il giovane avrebbe costretto la minorenne a subire una violenza sessuale. Dopo l’aggressione, il 21enne le avrebbe sottratto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Sempre secondo la denuncia, le avrebbe dato morsi sulle mani e, dopo averla scaraventata a terra fuori dall’auto, l’avrebbe picchiata.

La ragazza sarebbe infine stata lasciata a bordo strada, in una zona di campagna della provincia di Foggia in piena notte.

La minorenne soccorsa dai passanti

All’alba la 16enne sarebbe stata vista in lacrime e sanguinante da alcuni passanti che l’hanno subito soccorsa.

La giovane ha riportato numerose lesioni, tra cui la frattura delle ossa nasali, escoriazioni multiple agli arti superiori e inferiori e contusioni con una prognosi di guarigione in 30 giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno portato all’arresto del 21enne. Nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Mario De Simone sono riportate anche alcune conversazioni tra il giovane e un familiare, avvenute nelle ore successive all’episodio.

La versione del 21enne e l’arresto

Dagli scambi tra il 21enne e un parente emergerebbero preoccupazioni per le possibili conseguenze giudiziarie e per l’eventuale presenza di telecamere.

Sarebbe inoltre emersa la volontà di concordare una versione dei fatti. Secondo il racconto del 21enne agli investigatori, sarebbe stata la ragazza a perseguitarlo sessualmente e ad aggredirlo.

La ricostruzione non è però stata ritenuta credibile dal giudice oltre che, secondo quanto riportato nell’ordinanza, sarebbe stata smentita dalle testimonianze e dalle lesioni riscontrate sul corpo della 16enne.

Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate

L’avvocato del 21enne ha sostenuto che il suo assistito avrebbe fornito già nelle scorse settimane una versione dei fatti diversa da quella della ragazza, spiegando che è stata presentata anche una denuncia contro la minorenne per minacce e danneggiamenti.

Il legale ha annunciato che, dopo l’interrogatorio di garanzia, chiederà gli arresti domiciliari per il 21enne, sottolineando che il ragazzo è incensurato.