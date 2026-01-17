Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e dieci denunce: questo il risultato delle recenti operazioni di polizia condotte a Bolzano. Un cittadino tunisino di ventisei anni è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per una serie di reati predatori, tra cui furto di e-bike, lesioni personali e possesso di armi. L’intervento è stato eseguito ieri pomeriggio, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale locale.

Le indagini e l’arresto a Bolzano

La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha portato a termine un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere prove concrete contro il cittadino tunisino, risultato senza fissa dimora.

Le indagini hanno riguardato sedici episodi di reati predatori, in particolare furti di e-bike per un valore superiore a 20.000 €, oltre a episodi di lesioni personali e possesso di armi.

Sulla base di questi elementi,il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica.

Controlli rafforzati in città

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato negli ultimi due giorni la Questura, sotto la guida del Questore Giuseppe Ferrari, ha intensificato i controlli nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado.

Le zone interessate sono state piazza Erbe, piazza Domenicani, via Wolkenstein, piazza Cappuccini, la zona del Teatro, piazza Ziller, piazza Mazzini e il parco delle Religioni. In queste aree la Squadra Volante, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato il controllo di duecentoventi persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine.

Denunce e prevenzione

All’esito delle verifiche dieci soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Di questi, sei sono stati segnalati per violazione del foglio di via obbligatorio e per inosservanza del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), misure adottate per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata anche sui reati predatori ai danni degli esercizi commerciali: sono stati individuati e denunciati gli autori di quattro furti commessi in negozi cittadini.

Impegno costante per la sicurezza

L’azione coordinata tra la Squadra Volante e il Reparto Prevenzione Crimine ha confermato la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire una presenza capillare sul territorio. L’obiettivo resta quello di assicurare un controllo efficace, sia preventivo che repressivo, in linea con le direttive del Questore. I servizi di vigilanza e prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni, per contrastare ogni forma di illegalità e garantire il rispetto delle misure adottate a tutela della collettività.

Le aree interessate dai controlli

Le attività di controllo si sono concentrate nelle zone più sensibili della città, dove si registrano maggiori episodi di illegalità e degrado. In particolare, piazza Erbe, piazza Domenicani, via Wolkenstein, piazza Cappuccini, la zona del Teatro, piazza Ziller, piazza Mazzini e il parco delle Religioni sono state oggetto di una presenza rafforzata delle forze dell’ordine.

L’azione ha permesso di monitorare efficacemente il territorio e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

IPA