Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia, gli orari e tutto quello che c'è da sapere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Urne aperte oggi, domenica 22, e domani, lunedì 23 marzo, per il referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, poi lunedì dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio delle schede. I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia del governo Meloni che introduce, tra le varie cose, la separazione delle carriere dei magistrati. Il referendum confermativo non richiede un quorum per essere valido: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Referendum Giustizia, gli orari e quando si vota

I seggi sono aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede.

ANSA

Sono chiamate al voto per il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia circa 50 milioni di persone.

Tra loro circa 5 milioni di cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire, che hanno votato per corrispondenza nelle settimane precedenti.

Non c’è il quorum

Il referendum confermativo non richiede un quorum, cioè per essere valido non serve un numero minimo di votanti.

Il risultato è valido qualunque sia l’affluenza e l’esito dipende esclusivamente dai voti espressi: è sufficiente la maggioranza.

Per cosa si vota

Il referendum riguarda la riforma della Giustizia voluta dal Governo Meloni e approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi necessaria per le leggi costituzionali.

La legge costituzionale del 30 ottobre 2025 va a modificare 7 articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) e cambiare l’ordinamento giurisdizionale italiano.

I cambiamenti principali sono la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (uno per giudicanti e uno per requirenti) e di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati), che accentra la competenza disciplinare oggi in capo al Csm.

Il quesito

Sulla scheda, di colore verde, gli elettori troveranno il seguente quesito:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.

Come si vota

Per votare bisogna presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se la tessera è completa o è stata smarrita è possibile richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

Sulla scheda compaiono il quesito del referendum e due opzioni: “Sì” e “No”.

L’elettore dovrà esprimere il proprio voto tracciando un segno su una sola delle due risposte: “Sì” per confermare la legge approvata dal Parlamento, “No” per respingere la riforma.