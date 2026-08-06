Seggiovia Palafavera si blocca durante il temporale, minuti da incubo per una famiglia tra fulmini e grandine

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La seggiovia Palafavera, in provincia di Belluno, è rimasta bloccata durante un temporale con a bordo una famiglia di tre persone e un altro individuo. I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono dovuti intervenire per portare in salvo le persone rimaste intrappolate. L’impianto si era bloccato a causa del maltempo attraverso un meccanismo automatico di sicurezza.

Seggiovia bloccata in provincia di Belluno

Nel pomeriggio del 5 agosto un temporale ha colpito la Val di Zoldo, nel Bellunese, bloccando diversi escursionisti che si trovavano in gita sulle montagne circostanti. Tra questi, anche una famiglia di tre persone e un’altra persona che stavano utilizzando la seggiovia Plafavera.

L’impianto si è bloccato automaticamente attraverso il sistema di sicurezza che va in funzione quando si verificano eventi meteorologici avversi.

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La società che lo gestisce ha quindi immediatamente avviato i protocolli per la gestione di questi imprevisti.

L’intervento dei soccorsi

Subito sono stati avvisati i soccorritori. Sono accorsi sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri e i sanitari del 118 per poter avviare in sicurezza le operazioni di salvataggio.

Le persone rimaste bloccate sulla seggiovia e i loro due cani sono stati fatti scendere e poi caricati su tre diversi veicoli per poi essere portati a valle.

Il personale del 118 li ha esaminati per assicurarsi che non avessero riportato ferite durante il blocco della seggiovia o durante le operazioni di salvataggio. Nessuno ha avuto bisogno di cure.

Le altre persone rimaste bloccate

Il temporale non aveva bloccato solamente le persone che stavano utilizzando la seggiovia, ma anche quelle che avevano da poco raggiunto la malga Pioda, dove si trova la stazione a monte dell’impianto.

Gli escursionisti sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, che li hanno caricati sui loro veicoli e li hanno riportati a valle. Anche in questo caso, non si registrano persone ferite.

La seggiovia è stata successivamente rimessa in funzione seguendo le procedure di sicurezza.