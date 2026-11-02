Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per presunti atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni di una donna. L’intervento della Polizia Ferroviaria è avvenuto nella stazione di Alessandria, dopo che la donna ha chiesto aiuto in modo discreto alla responsabile di un esercizio commerciale.

L’intervento in stazione ad Alessandria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla responsabile del negozio. La donna si trovava insieme all’uomo ed è riuscita a chiedere aiuto senza attirare l’attenzione. Quando i poliziotti sono arrivati, l’hanno trovata in evidente stato di agitazione e con segni di recenti aggressioni.

Gli accertamenti hanno ricostruito un quadro di presunte minacce reiterate, comportamenti di controllo e violenze fisiche. L’uomo è stato arrestato ad Alessandria con l’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate ed è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento ha interrotto nell’immediatezza una situazione di pericolo.

Il gesto silenzioso per chiedere aiuto

Durante la vicenda, secondo quanto riferito, la donna avrebbe anche utilizzato il “Signal for Help”, un segnale convenzionale che però non è stato riconosciuto. Per farlo si mostra il palmo della mano, si piega il pollice verso l’interno e si chiudono le altre dita sopra di esso. Il gesto può segnalare una richiesta di sostegno quando parlare apertamente non è sicuro.

Chi lo nota dovrebbe considerare il contesto e, se possibile, offrire aiuto con discrezione, evitando di affrontare direttamente la persona che potrebbe costituire un pericolo. In caso di rischio immediato è opportuno chiamare il 112.

Gli strumenti di prevenzione

La Polizia di Stato invita a non sottovalutare minacce, pedinamenti, controllo ossessivo e comportamenti intimidatori. Chiedere aiuto ai primi segnali permette di valutare per tempo le tutele previste dalla legge, senza attendere nuove aggressioni.

Tra gli strumenti indicati c’è l’ammonimento del Questore. Nei casi previsti dalla legge, chi subisce atti persecutori può richiederlo prima di presentare querela. Per condotte riconducibili alla violenza domestica, il Questore può intervenire anche senza querela, sulla base di una segnalazione non anonima e dopo gli accertamenti necessari. L’ammonimento non sostituisce gli interventi urgenti né l’eventuale tutela penale, ma può contribuire a contrastare tempestivamente comportamenti pericolosi.

L’attenzione di chi assiste a situazioni sospette e una richiesta tempestiva di aiuto possono fare la differenza. Per ascolto e sostegno in situazioni di violenza e stalking è disponibile il 1522, servizio gratuito attivo 24 ore su 24. L’Ufficio ha diffuso la comunicazione per informare sulle attività svolte per esigenze di pubblica sicurezza.

IPA