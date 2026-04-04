Segregata e violentata per giorni riesce a scappare: arrestato l’ex, minacciava di diffondere foto intime

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Un uomo di 39 anni, residente in provincia di Bolzano, è stato arrestato a Tolentino, in provincia di Macerata. Minacciandola di diffondere sue foto intime, ha tenuto l’ex fidanzata segregata in casa per giorni, sottoponendola a stupri e continue violenze. La donna è infine riuscita a scappare. L’aggressore è in carcere con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata.

Costringe la ex a tornare ricattandola

Lei è una donna 44enne di origini brasiliane, lui un 39enne nato in Libia ma residente nel comune di Ora, in provincia di Bolzano.

La relazione sentimentale intercorsa tra i due erano ormai finita, ma l’uomo ha costretto la ex a tornare da lui ricattandola di diffondere sue foto intime di cui era in possesso.

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Una volta entrata nella casa dell’ex, nel comune maceratese di Tolentino, la donna è stata chiusa dentro, privata del proprio telefono e impossibilitata a uscire.

Se avesse tentato di andare via, l’aguzzino giurava che avrebbe diffuso tutto il materiale intimo a sua diposizione.

Segregata e violentata per 5 giorni

La donna è rimasta segregata dalla giornata di lunedì 30 marzo fino a venerdì 4 aprile, 5 giorni interi di violenze e aggressioni sessuali.

Un’amica, preoccupata delle numerose chiamate senza risposta, ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Tolentino.

Approfittando di un momento di distrazione del rapitore, è riuscita a lasciare la casa e fuggire il più lontano possibile.

I militari l’hanno rintracciata nei pressi della stazione ferroviaria, in evidente stato confusionale e con diverse ferite. Per lei è scattato il codice rosso e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Macerata.

La vittima fugge, l’uomo è in carcere

Dopo aver messo la vittima in salvo, i carabinieri si sono recati presso l’appartamento dell’aggressore, trovandolo ancora al suo interno.

L’uomo, libico 39enne richiedente asilo in Italia, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia e revenge porn.

Nel corso della perquisizione all’appartamento gli agenti hanno rinvenuto 36 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e 1000 euro in contanti.

Si è aggiunta dunque anche l’accusa di spaccio di droga. Condotto in carcere, l’uomo si è rifiutato di informare il consolato libico.

Attivato il Codice Rosso

Per la donna è stato attivo il Codice Rosso, il meccanismo istituito dalla Legge 69/2019 che garantisce na corsia preferenziale e tutela immediata alle vittime di violenza domestica e di genere.

Alla vittima è concesso l’ascolto da parte del pubblico ministero entro 3 giorni dalla denuncia, mentre per l’accusato sono previste misure cautelari urgenti per prevenire ulteriori violenze.

Il Codice Rosso si applica a tutti i reati di violenza di genere tra cui violenza sessuale, stalking, revenge porn e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.