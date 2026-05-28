Segregata in un palazzo abbandonato a Roma e violentata per 3 giorni, poi fugge in strada sotto shock: 5 fermi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 32 anni di origine colombiana è stata rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato dove è stata più volte violentata da alcuni uomini che sono stati successivamente fermati dagli agenti della Squadra Mobile. L’episodio si è verificato a Roma, in un palazzo occupato in via Cesare Tallone, a Tor Cervara. La vittima, dopo gli abusi, è riuscita a fuggire in strada e a lanciare l’allarme.

Roma, donna imprigionata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato

La tragica vicenda, ricostruita dagli investigatori della squadra mobile di Roma, ha avuto inizio lo scorso 19 maggio dopo un incontro avvenuto all’esterno di un ristorante.

La vittima, giunta in Italia una settimana prima, è stata avvicinata da un uomo con la promessa dell’acquisto di droga. Dopo averla convinta ad andare in un luogo appartato, l’aguzzino l’ha caricata di forza su un furgone e portata nel complesso dove sono avvenuti gli abusi per oltre 72 ore.

Polizia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera dell’episodio, la 32enne è entrata in contatto con un uomo per comprare una dose di hashish. Ed è in quel momento che è cominciato il calvario.

L’uomo ha chiesto alla vittima di seguirlo a piedi per concludere l’acquisto e dopo circa mezzora di camminata, quando sono giunti davanti a un furgone, la donna è stata caricata sul mezzo contro la sua volontà. Poi è stata trasferita nello stabile abbandonato di via Tallone, dove è stata privata del cellulare e dei documenti.

Per circa tre giorni è stata drogata, subendo violenze sessuali da parte di un gruppo di uomini.

La fuga in strada in stato di shock e il ricovero

Alla fine, approfittando di un momento in cui gli aguzzini si sono distratti, è riuscita a uscire dal palazzo. Raggiunta la strada ha lanciato l’allarme, in stato di shock. A notarla è stato un passante che ha telefonato al numero unico di emergenza 112.

La 32enne è stata trasportata d’urgenza al policlinico Casilino, dove i medici hanno riscontrato segni delle violenze subite e confermato lo stato di alterazione dovuto a sostanze.

Il blitz della polizia nello stabile abbandonato

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono partite dal racconto della vittima. Gli investigatori, dopo aver ricostruito i fatti, hanno dato il via al blitz nell’edificio in via Tallone. L’operazione ha coinvolto il V distretto Prenestino, la Scientifica e l’Ufficio Immigrazione.

All’interno della struttura sono state identificate 22 persone extracomunitarie e irregolari sul territorio nazionale. Tra queste, cinque uomini sono stati indicati dalla donna colombiana come gli autori degli abusi e sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata.

Per altri 11 soggetti, conclusi gli accertamenti, sono scattati i provvedimenti di espulsione verso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.