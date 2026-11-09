Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro tra la provincia di Cosenza – nei comuni di Rose e Rende – e la Romania, con l’accusa di aver sfruttato e segregato in casa 24 ore su 24 badanti reclutate all’estero, pagandole con stipendi decurtati. In manette sono finiti una coppia di coniugi (un italiano e una moldava), ritenuti a capo di una finta agenzia di collocamento, la nuora moldava che si occupava di accoglienza e logistica, e quattro cittadini titolari e autisti di una ditta rumena di trasporti. A vario titolo devono rispondere di associazione per delinquere, caporalato pluriaggravato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio.

ANSA