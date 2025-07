Segregato in casa per quattro anni a Vigevano per sottrargli il patrimonio, denunciati l'ex e tre complici

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Segregato in casa in stato di abbandono, senza riscaldamento e acqua calda e con cibo razionato. Così ha vissuto per quattro anni un 40enne di Vigevano malato e bisognoso di assistenza, poi liberato dalla polizia. A tenerlo rinchiuso in questo modo sarebbero stati l’ex compagna e tre suoi complici, accusati di aver sottratto all’uomo centinaia di migliaia di euro.

Segregato in casa a Vigevano

La terribile storia arriva da Vigevano, in provincia di Pavia: protagonista e vittima, riporta Repubblica, è un quarantenne del posto, malato e non autosufficiente, che sarebbe stato segregato in casa in precarie condizioni per ben quattro anni.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Pavia e dal Commissariato di Vigevano, sono scattate nel novembre 2024, in seguito alla liberazione dell’uomo.

Il fatto è avvenuto a Vigevano, in provincia di Pavia

Fondamentale per scoprire quanto stava accadendo in quella villetta è stata la segnalazione dei vicini di casa, che avevano chiamato la polizia per il lancio di oggetti nei loro cortili.

Liberato dopo quattro anni

I poliziotti giunti sul posto hanno così scoperto che all’interno della villetta era rinchiuso il proprietario, una persona incapace di provvedere a se stessa a causa del suo stato d’infermità mentale.

L’uomo versava in stato di abbandono e in precarie condizioni di salute. Da quanto emerso sarebbe rimasto chiuso in casa da solo per circa quattro anni senza acqua calda, riscaldamento e con cibo razionato.

La casa inoltre era circondata da una recinzione in filo spinato lungo tutto il muro perimetrale che non gli consentiva di entrare e uscire.

Liberato e soccorso, è stato portato all’ospedale di Vigevano per le cure del caso.

Denunciati l’ex compagna e tre complici

Sono quindi scattate le indagini che hanno portato la polizia a individuare i presunti responsabili: la ex compagna dell’uomo e altre tre persone, due uomini e una donna residenti a Vigevano e in Calabria.

Al termine delle indagini, nei loro confronti il gip del Tribunale di Pavia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare.

Devono rispondere di sequestro di persona, abbandono, circonvenzione di incapace e truffa aggravata.

Per i quattro sono scattati il divieto di avvicinamento e di contatto con la vittima e l’uso del braccialetto elettronico.

Sottratti centinaia di migliaia di euro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Pavia, a orchestrare il tutto sarebbe stata l’ex compagna dell’uomo, con la complicità degli altri tre.

Il sequestro sarebbe stato architettato con l’obiettivo di impossessarsi del patrimonio della vittima, al quale sono state sottratte diverse centinaia di migliaia di euro.