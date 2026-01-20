Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati denunciati per sei furti aggravati al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Crema nelle campagne del Cremasco. I responsabili, tutti residenti in provincia di Milano e già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati dopo una serie di colpi messi a segno nel mese di luglio 2024 ai danni di aziende agricole locali. L’attività investigativa ha portato al recupero di tre trattori rubati, mentre le indagini proseguono per rintracciare i mezzi mancanti e possibili complici.

Una banda specializzata in furti di trattori

L’inchiesta è partita dopo una serie di furti aggravati avvenuti nelle notti di luglio 2024 nelle campagne del Cremasco. In particolare, i colpi sono stati messi a segno a Castelleone, Madignano, Montodine, Moscazzano, Agnadello e Ricengo, dove ignoti si sono introdotti in diverse aziende agricole sottraendo in totale sei trattori per un valore complessivo superiore a 250.000 euro.

Le modalità d’azione, sempre notturne e simili tra loro, hanno fatto subito pensare agli investigatori alla presenza di una banda organizzata e dedita a questo tipo di reato predatorio.

Gli arresti a Crema

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla collaborazione tra agricoltori e residenti delle zone colpite. Un intenso passaparola e la costante attenzione sul territorio hanno permesso di individuare i mezzi sottratti.

Nel pomeriggio del 18 luglio 2024, intorno alle 15.30, i Carabinieri di Romanengo sono intervenuti a Madignano dopo la segnalazione di un imprenditore agricolo che, perlustrando le cascine vicine alla propria azienda, ha notato un trattore privo di targa all’interno di una cascina abbandonata. L’uomo ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato un controllo approfondito nell’area dismessa.

Il recupero dei trattori e la restituzione ai proprietari

Durante la perquisizione della vasta area del casolare abbandonato i militari hanno rinvenuto, nascosti sotto tettoie e tra la vegetazione, tre trattori. Gli accertamenti sui telai e sulle targhe hanno confermato che si trattava dei mezzi rubati nelle notti precedenti nelle aziende agricole di Madignano, Montodine e Moscazzano.

I trattori, dal valore complessivo elevato, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

L’identificazione dei responsabili e le indagini

L’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Crema è proseguita con l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio.

Gli inquirenti hanno individuato un’auto con targa straniera transitata nelle zone dei furti proprio nelle notti in cui sono avvenuti i colpi. Gli approfondimenti hanno permesso di identificare alla guida il 36enne accompagnato da altre persone. Ulteriori verifiche hanno portato alla scoperta di altre vetture, spesso presenti nei luoghi dei furti e in quello del ritrovamento dei trattori, tutte noleggiate o in uso allo stesso 36enne.

La banda e le accuse di furto aggravato

Le indagini tecniche hanno consentito di individuare altri due uomini, rispettivamente di 23 e 27 anni, che avrebbero agito insieme o in concorso con il 36enne nella commissione dei furti dei trattori agricoli.

Al termine dell’inchiesta i tre uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato di sei mezzi agricoli.

L’attività investigativa dei Carabinieri non si è ancora conclusa. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare eventuali complici e ricostruire la destinazione dei mezzi agricoli non ancora ritrovati, che potrebbero essere stati destinati al mercato estero illegale.

IPA