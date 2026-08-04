"Sei vecchia", Licia Colò denuncia gli utenti dopo gli insulti sui social: "Felice di apparire acqua e sapone"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Licia Colò ha ricevuto insulti sui social dopo la promozione di un evento. I messaggi offensivi degli utenti hanno preso di mira, in particolare, i segni dell’età della conduttrice televisiva con frasi come “sei vecchia”. Il personaggio tv ha denunciato l’accaduto e ha deciso di rispondere con una storia su Instagram: “Felice di apparire acqua e sapone”.

Licia Colò sugli insulti sui social

In un video sulle storie di Instagram, Licia Colò ha raccontato di aver ricevuto alcuni messaggi offensivi arrivati dopo aver promosso un evento.

Nel suo intervento, la conduttrice ha riportato alcune delle offese che le hanno rivolto gli utenti, spiegando di aver deciso di non lasciarle cadere nel silenzio.

ANSA

“Vergognati, sei vecchia; ti fai dare i soldi dallo Stato, guardati, sei messa malissimo; vai in pensione, ritirati e cose insomma molto più volgari”, ha detto Colò riguardo ai messaggi offensivi contro di lei.

Gli attacchi sono stati rivolti soprattutto contro il suo aspetto fisico e sulla sua età.

La denuncia di Licia Colò

Il 7 luglio Licia Colò ha compiuto 64 anni. Gli utenti dei social si sono scagliati proprio contro la sua età, ma la conduttrice ha respinto con decisione l’idea che la sua data di nascita possa essere utilizzata come un insulto o come un motivo per mettere in discussione il lavoro di una persona.

“Com’è possibile intanto – si è chiesta la conduttrice – che le persone si sentano autorizzate a dare dei giudizi sul lavoro di chiunque? E poi in quale società viviamo se viene utilizzata l’età anagrafica come un’offesa?”.

Poi il commento sulla soddisfazione di mostrarsi al naturale.

“Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone anche suoi social – ha chiarito – perché non me ne frega niente. Ho fatto questo video perché ho deciso di rispondere”.

Il dibattito sulla violenza verbale

La conduttrice ha sottolineato che da una parte non le importa degli insulti ricevuti, ma dall’altra parte ha puntato l’attenzione su come, leggere parole offensive nei propri confronti, sia comunque una forma di violenza che fa male.

Licia Colò ha tenuto ha evidenziare che gli insulti feriscono, a prescindere da quale sia la provenienza e che vittima della violenza verbale può essere chiunque.

Anche chi non è abituato all’esposizione mediatica può diventare oggetto di insulti via web e certe parole possono comunque lasciare un segno negativo sulle vittime.