Selvaggia Lucarelli accusa Antonino Monteleone di "spargere fake news" e lo punge sugli ascolti di Filorosso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Selvaggia Lucarelli attacca Antonino Monteleone per il botta e risposta avvenuto in conferenza stampa con una giornalista. La collega chiedeva conto del post di Monteleone dove, con fare ironico, commentava la morte di un cronista palestinese ucciso dall’esercito israeliano. Monteleone ha risposto confermando le parole di gioia per la morte del giornalista, sostenendo che in realtà fosse un “terrorista”. Non ci sono prove, ma il conduttore di Filorosso cita come presunte fonti l’esercito israeliano, la CNN e la BBC. Lucarelli, però, smentisce.

Lucarelli contro Monteleone: “Spargere fake news”

Selvaggia Lucarelli ha accusato Antonino Monteleone di “spargere fake news”. Sul profilo della giornalista è comparso un estratto della conferenza stampa Rai, nella quale Monteleone risponde a una domanda in merito al post contro il giornalista palestinese Anas al-Sharif, ucciso dall’IDF.

La domanda è della giornalista Maria Elena Scandaliato, di RaiNews24, che chiede conto del post nel quale Monteleone commenta l’uccisione del collega palestinese con l’espressione “vai pikkolo angielo”.

Monteleone ha rivendicato le sue parole, sostenendo che Anas al-Sharif fosse vicino a un gruppo terrorista o direttamente un terrorista. Lucarelli scrive: “Ne infanga la memoria”. La fonte di Monteleone per questa affermazione, dice il conduttore, sarebbero l’esercito israeliano, la CNN e la BBC. Lucarelli fa notare che né la CNN né la BBC hanno fornito questa versione, per cui resta soltanto la giustificazione dell’esercito israeliano che ha ucciso il giornalista.

La critica agli ascolti di Filorosso

Lucarelli passa quindi all’attacco, pungendo il conduttore di Filorosso direttamente sul dato degli ascolti.

“Siccome vuole togliere a tutti il dubbio sulle sue doti da giornalista, al suo debutto realizza il 2,6% con contenuti inediti e scoppiettanti, tipo la seicentesima intervista a De Rensis”, scrive. E commenta che questa è “spocchia”.

Gli ascolti di Rai 3 con Filorosso si fermano infatti a 347mila spettatori, dietro a Geopop racconta (3,1%), X Factor (4,6%), Verità Nascoste (7,7%), Fiorentina-Pisa (6%) e DiMartedì (7,7%).

La risposta sugli ascolti

Sul “magro risultato” si era già consumato un piccolo caso. Tre consiglieri di amministrazione della Rai avevano infatti definito un flop l’esordio di Filorosso in prima serata su Rai 3.

Monteleone ha risposto che i consiglieri sono rimasti in silenzio durante l’estate, quando il programma otteneva buoni risultati, per intervenire soltanto ora che il dato non è stato brillante.

I consiglieri hanno contestato anche lo spostamento della seconda puntata dello speciale di Mi manda RaiTre per fare spazio alla trasmissione, ma anche su questo Monteleone precisa che la richiesta non è arrivata dalla sua redazione e che il collega Federico Ruffo non è stato cancellato, ma solo ricollocato.