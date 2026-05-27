Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi dopo il Gf, Mediaset la ruba alla Rai: chi può sostituirla a Ballando

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È tempo di grandi cambiamenti per Mediaset. L’emittente di Cologno Monzese tenta di riportare in auge i suoi programmi più famosi, soggetti a un drastico calo di ascolti negli ultimi tempi. Si inizia dall’Isola dei Famosi, con una nuova edizione ricca di novità. Il reality si trasforma in un adventure game e alla conduzione potrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli, ormai di casa a Mediaset dopo l’esperienza da opinionista al Gf.

Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi?

Sono sempre più numerose le indiscrezioni che vedono Selvaggia Lucarelli come prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi.

La notizia è data quasi per certa da Affari Italiani e Chi, mentre è ormai esclusa la possibilità che alla conduzione del reality arrivi Belen Rodriguez.

ANSA

Pare che Lucarelli abbia ricevuto la proposta già dieci giorni fa, ma l’abbia inizialmente rifiutata per non specificati motivi.

A seguito di un serrato corteggiamento, e di lunghe trattative, il volto televisivo avrebbe infine capitolato, accettando il posto alla guida della nuova stagione dell’Isola.

Per Lucarelli si tratterebbe di un ritorno. Lo scorso anno dell’Isola fu opinionista, così come nel 2003, quando conobbe l’ex marito Laerte Pappalardo, all’epoca tra i concorrenti del reality.

Il successo in Mediaset come opinionista al Gf

Selvaggia Lucarelli arriverebbe all’Isola dei Famosi – che diverrà adventure game e si sposterà dall’Honduras alle Filippine – dopo il successo del Grande Fratello Vip.

La giornalista ha affiancato Cesara Buonamici nel ruolo di opionista nell’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Per Lucarelli si tratterebbe di un cambio di residenza radicale: il passaggio all’Isola, significherebbe abbandonare la Rai (di cui è presenza fissa da diversi anni) a favore dell’emittente dei Berlusconi.

Non è dato sapersi cosa possa aver spinto Selvaggia Lucarelli alla scelta – se in effetti la scelta c’è già stata, seppur sia ben noto che i compensi del Biscione sono di gran lunga più generosi di quelli offerti dal servizio pubblico.

Chi la sostituirà a Ballando con le stelle

La conduzione dell’Isola dei Famosi costringerebbe Selvaggia Lucarelli ad abbandonare il posto al tavolo della giuria di Ballando con le stelle.

Affari Italiani ipotizza che il forfait della più severa dei giudici dello show di Milly Carlucci potrebbe portare a un completo rimpasto del cast.

Carolyn Smith, che della giuria è presidente, e Guillermo Mariotto restano inamovibili: a rischio sarebbero i restanti Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Numerosi i nomi al vaglio da parte della redazione Rai, tra speranze e candidature spontanee. Tra i nomi più forti in lizza quelli di Francesca Fagnani e Barbara D’Urso.

Ma si parla anche di Luca Barbareschi, Simona Ventura e Diletta Leotta.