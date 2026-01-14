Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni prosciolta per il Pandoro Gate "perché ha pagato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel giorno del proscioglimento di Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per il Pandoro gate, Selvaggia Lucarelli interviene sui social spiegando che senza querele non si poteva procedere per truffa semplice e che l’aggravata “non ha retto”. Ferragni replica tramite Image Building: “Questo processo non si doveva fare”.

Pandoro gate, la ricostruzione di Selvaggia Lucarelli

Dopo la decisione del Tribunale di Milano sul Pandoro gate, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per chiarire il significato tecnico della sentenza che ha prosciolto Chiara Ferragni.

In un post pubblicato su Instagram, la giornalista ha precisato che l’imprenditrice “è stata prosciolta, non assolta”, sottolineando la differenza giuridica tra le due formule.

Lucarelli spiega che per procedere per il reato di truffa semplice erano necessarie le querele di parte, che inizialmente erano state presentate. Tuttavia, secondo la sua ricostruzione, quelle querele sono poi venute meno, rendendo impossibile proseguire l’azione penale su quel fronte.

L’ipotesi di truffa aggravata su Chiara Ferragni

Nel suo intervento, Selvaggia Lucarelli entra anche nel merito della contestazione di truffa aggravata, che non richiede querela di parte.

Secondo quanto scrive, questa ipotesi non avrebbe retto perché non sarebbero state riconosciute le aggravanti contestate dall’accusa, in particolare quelle legate alla minorata difesa dei consumatori.

La giornalista ricorda inoltre che, sul piano amministrativo, Chiara Ferragni ha già definito la propria posizione versando circa 3 milioni di euro tra sanzioni e donazioni, mentre resta accertata la violazione per pubblicità ingannevole, già sanzionata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La replica di Chiara Ferragni: “Questo processo non si doveva fare”

Alla ricostruzione pubblicata da Selvaggia Lucarelli ha risposto Chiara Ferragni tramite una nota diffusa dalla società di comunicazione Image Building.

Nella replica si afferma che il proscioglimento disposto dal giudice equivale a una piena assoluzione e che l’improcedibilità è dipesa dall’assenza dei presupposti per contestare la truffa aggravata.

“Ci fa piacere farle notare che il proscioglimento corrisponde a una piena assoluzione – è scritto nella nota – la improcedibilità significa, lo può riferire all’esperto legale che le ha suggerito quanto lei scrive, che non era possibile procedere per truffa aggravata perché ne mancavano i presupposti. Quindi, se vuole, è anche peggio. Questo processo non si doveva fare”.