Selvaggia Lucarelli attacca la Rai, "persino Domenica In è pieno di giornalisti di destra: Cerno è ovunque"

“Domenica In è pieno di giornalisti di destra”, queste le parole di Selvaggia Lucarelli sulla presenza della destra nella tv di oggi. L’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di non aver avvertito cambiamenti personali ma che “gli spazi sono presidiati da giornalisti di destra”. E poi fa l’esempio di Tommaso Cerno: “Sta dappertutto come una sentinella dell’egemonia culturale di destra”.

Selvaggia Lucarelli e il ritorno a Mediaset

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Selvaggia Lucarelli ha raccontato del suo ritorno a Mediaset.

“Sono riuscita a far eliminare un concorrente da Ballando con le stelle perché indossava la maglietta della X Mas: riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte”, ha ricordato la giornalista.

ANSA

In questo caso, si riferisce alla chiacchierata eliminazione di Enrico Montesano dal dancing show.

Selvaggia Lucarelli spiega di non essere a disagio sul fatto di essere critica su un programma della stessa rete come Le Iene.

“Credo che chiunque mi chiami sappia che ci sono dei precedenti”, ha spiegato.

Non si definisce “un’aziendalista di ferro” perché “non riesco a baciare la pantofola al mio datore di lavoro”.

L’attacco a Domenica In e Tommaso Cerno

In merito alla presenza della destra nella tv di oggi, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato una caratteristica del Festival di Sanremo 2026.

“La maggior parte degli ospiti erano simpatizzanti della destra, da Andrea Bocelli a Laura Pausini, dal comico Pucci a Mogol, che è andato via con l’elicottero messo a disposizione dal governo. Mi sembra evidente che dietro ci fosse un progetto”, ha raccontato.

Poi l’affondo: “Persino Domenica in, che dovrebbe essere un programma d’intrattenimento, è pieno di giornalisti di destra, vedi Tommaso Cerno che sta dappertutto come una sentinella dell’egemonia culturale di destra”.

Sulla presenza nei talk show politici, Selvaggia Lucarelli è abbastanza chiara: “Quando serve qualcuno molto duro con il governo di turno, si rivolgono a me sapendo che andrò dritta”.

Il nuovo Grande Fratello dopo Alfonso Signorini

Sempre a La Repubblica, Selvaggia Lucarelli ha anche sottolineato come le accuse di Fabrizio Corona a Alfonso Signorini possano “aiutare” il Grande Fratello.

“In realtà tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario al GF. Tutti vorranno vedere cosa è diventato, vorranno capire se questa “macchia” è andata via”, le parole della giornalista.

Infine, per Selvaggia Lucarelli lo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non inciderà sull’edizione del Grande Fratello perché “è del tutto stravolta l’impronta che gli aveva dato Signorini, avendo rinnovato il format, il conduttore e gli opinionisti”.