Selvaggia Lucarelli commenta la finale del Gf Vip, "fa effetto 'vince Mussolini', ma stavolta andrà bene"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dopo aver già commentato in diretta tv il successo di Alessandra Mussolini al GF Vip, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post social in cui ha sottolineato quanto facesse “effetto” sentire nel 2026 “vince Mussolini“. Una battuta, quella dell’opinionista del reality, che ha scatenato l’ilarità dei follower su Instagram e non solo, con la giornalista che ha scherzato sul cognome “pesante” della concorrente”.

Lucarelli e il commento su “vince Mussolini”

Le parole di Selvaggia Lucarelli sono arrivate nelle ore successive alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip.

L’ex eurodeputata, infatti, ha trionfato nell’ottava edizione del reality battendo in finale Antonella Elia. E le parole riprese da Lucarelli sono quelle dette da Ilary Blasi, conduttrice del GF Vip, per annunciare il successo di Mussolini.

“Vince Mussolini” ha detto Blasi, parole che nel 2026 fanno un certo effetto, sottolinea Selvaggia Lucarelli su Instagram.

E la giornalista scherza, perché a chiusura del post corredato dalla foto con la vincitrice del reality show, ha sottolineato: “Questa volta andrà bene“.

La battuta di Selvaggia Lucarelli su Alessandra Mussolini

Proprio la chiusa del post ha evidenziato l’intento ironico di quanto scritto da Selvaggia Lucarelli.

Quel “questa volta andrà bene”, infatti, ha creato un solco tra passato e presente. Quando si parla di Mussolini, infatti, tutti pensano al Duce Benito, nonno di Alessandra, il cui cognome ha pesato e non poco nella carriera della 63enne romana.

Battuta che in molti hanno capito, tanto che diversi follower hanno commentato in favore di Alessandra Mussolini. “A me fanno tenerezza quelli che la accostano al fascismo” scrive un utente, un altro ha spiegato che “con quel cognome lì è facile avere una brutta nomea”.

Le parole per Alessandra Mussolini

Lucarelli si era espressa favorevolmente su Mussolini anche nel corso della puntata.

Alle battute finali, in attesa dell’esito del televoto, infatti aveva sottolineato come l’ex senatrice è stata “una concorrente straordinaria, instancabile, a tratti insopportabile, creativa e divertente” all’interno della casa.

La giornalista ha anche evidenziato che molti da casa si saranno ricreduti sulla figura di Mussolini perché ha saputo rendere “ogni momento della quotidianità della casa speciale nel bene e nel male”.