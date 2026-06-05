Selvaggia Lucarelli conduttrice a L'Isola dei Famosi nelle Filippine con Alvin: l'annuncio di Mediaset

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La ventesima edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5 vedrà una nuova conduttrice e un nuovo conduttore: a guidare lo show saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, come ha reso noto un comunicato di Mediaset. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli conduttrice

“La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”, si fa sapere nella nota di Mediaset.

Alvin conduttore de L’Isola dei Famosi

Alvin (al secolo Alberto Bonato) è un volto storico de L’Isola dei Famosi, avendo esordito nel programma nel 2015 in veste di inviato in Honduras. In edizioni successive è poi tornato, sempre nel ruolo di inviato.

ANSA

Mediaset scrive che Alvin, “presenza ormai profondamente legata all’identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”.

Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de L’Isola dei Famosi, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane.

L’Isola dei Famosi 2026

Nella nuova edizione dello show non ci sarà la diretta: il regolamento de L’Isola dei Famosi prevede l’eliminazione del televoto, con il destino dei naufraghi che verrà deciso dalle prove a cui si sottoporranno nelle varie puntate, dalle nomination palesi e segrete tra concorrenti e dalle decisioni della produzione.

L’Ultima Spiaggia sarà il luogo in cui gli eliminati potranno sperare nella seconda opportunità.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle

La notizia dell’approdo di Selvaggia Lucarelli alla conduzione de L’Isola dei Famosi su Mediaset arriva a poche ore dall’annuncio del suo addio, dopo dieci anni, alla giuria di Ballando con le Stelle su Rai 1.

“Selvaggia ha dichiarato di avere scelto un percorso diverso con grande affetto e grande amicizia da parte nostra”, ha spiegato Milly Carlucci durante la presentazione di Campioni del mondo. Italia loves Unesco. Ora sta a Milly Carlucci trovare chi possa degnamente colmare il vuoto lasciato da Selvaggia Lucarelli nella trasmissione e nell’immaginario dei telespettatori di Ballando con le Stelle.