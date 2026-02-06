Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, "bodyshaming su Schlein e battute omofobe"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia della presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026, non risparmiando critiche al direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Su Instagram, Lucarelli ha definito Pucci “quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli a Pucci a Sanremo 2026

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una serie di Storie su Instagram a commento dell’annuncio della presenza del comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026. Nella prima Storia si legge: “Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta ‘Bella ciao’ e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente”.

Nelle storie successive, Selvaggia Lucarelli ha poi condiviso alcune dichiarazioni rese in passato da Andrea Pucci, tra cui quelle su Elly Schlein (“Dentista e orecchie no? Ridicola” e “Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme”) e sulla stessa Lucarelli, definita dal comico “cattiva, vigliacca e già che ci siamo brutta, anzi bruttissima“.

ANSA

Tra le storie di Selvaggia Lucarelli ce n’è anche una in cui il giornalista Andrea Conti riporta (prendendone le distanze) quanto detto da Pucci su Tommaso Zorzi in uno spettacolo: “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca e se invece ti chiamavi Zorzi nel cu*o”. All’epoca era stato lo stesso Tommaso Zorzi a richiedere le scuse da parte di Andrea Pucci per quanto da lui dichiarato nel suo show.

L’annuncio di Carlo Conti su Andrea Pucci (e Lillo) a Sanremo 2026

Ad annunciare la presenza di Andrea Pucci (e di Lillo) al Teatro Ariston in qualità di co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2026 è stato lo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, Carlo Conti.

In un video pubblicato su Instagram si vede Carlo Conti mentre parla al telefono con Pucci e Lillo: “Volevo chiedervi, avreste dei problemi a fare la co-conduzione a una serata del Festival? Anche se c’è Sandokan, Topo Gigio, Mary Poppins, Spongebob?”.

Ricevuto il loro ok, il direttore artistico di Sanremo ha concluso così la telefonata, ammiccando alla camera: “Bene, molto molto bene“.

Nella didascalia del post è stato chiarito che Lillo sarà all’Ariston come co-conduttore nella serata di mercoledì 25 febbraio, mentre Andrea Pucci salirà sul palco la sera successiva, giovedì 26. Carlo Conti ha anche preannunciato novità sulle co-conduttrici e altre sorprese su Sanremo 2026 in arrivo la prossima settimana.

L’annuncio di Andrea Pucci su Sanremo 2026

A stretto giro anche Andrea Pucci ha confermato la sua presenza sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2026.

“Sanremo, sto arrivando“, si legge sopra una foto di lui nudo a bordo di un’imbarcazione, mentre guarda verso l’orizzonte.

Carlo Conti ha commentato così il post: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino“.