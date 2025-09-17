Selvaggia Lucarelli contro Francesca Del Vecchio, ironia sulla giornalista cacciata da Flotilla: "Una martire"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo sulla vicenda della giornalista Francesca Del Vecchio, cacciata dalla Global Sumus Flotilla. La cronista ha accusato l’organizzazione di averle tappato la bocca, Lucarelli invece ritiene la storia “grottesca” e ha ironizzato sul voler passare da “martire”, dopo aver rivelato dettagli che gli era stato chiesto di evitare di diffondere.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Francesca del Vecchio

Selvaggia Lucarelli, sul Fatto Quotidiano, fa una premessa che già chiarisce il suo pensiero sulla vicenda. “A metà luglio avevo ricevuto un invito formale, dall’ufficio stampa di Global Sumud Flotilla, a partecipare alla missione per documentare ciò che sarebbe accaduto. Avevo risposto quasi subito che condividevo lo scopo della missione, ma che non sarei partita”.

La scrittrice ha poi spiegato che la premessa è utile “per chiarire che l’invito è stato di sicuro esteso a molti cronisti, dunque mi sembra improbabile che il clima intorno all’organizzazione potesse essere di estremo controllo”.

Lucarelli ricorda quindi che la giornalista de La Stampa ha accettato di unirsi all’equipaggio e ha aperto una rubrica quotidiana sul sito.

La missione della Global Sumud Flotilla è quella di portare aiuti umanitari a Gaza, sulle navi ci sono anche tre parlamentari italiani, il nipote di Mandela e altri personaggi più o meno noti. Il progetto è particolarmente delicato e osteggiato da Israele che ha già lanciato due droni come avvertimento per dissuadere le imbarcazioni dal partire.

Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno spiegato di aver mandato via Del Vecchio perché ritenuta “pericolosa” perché sul giornale avrebbe rivelato troppi dettagli sul training.

“Da qui inizia la narrazione vittimistica della vicenda con picchi talmente ridicoli che per un attimo ho pensato che Flotilla avrebbe cambiato rotta per portare aiuti alla redazione de La Stampa”, ha scritto Lucarelli.

La versione di Del Vecchio e l’opinione di Lucarelli

Nell’articolo, Selvaggia riporta anche parte del post di Francesca Del Vecchio in cui la giornalista de La Stampa spiega di essere stata cacciata perché faceva il suo mestiere.

“Essere espulsa mi ha ricordato una cosa, che riguarda il ruolo del giornalista: quando uno sguardo viene allontanato, perché non lo si considera utile allo scopo, si perde un’occasione, volevo raccontare luci e ombre”, è la versione di Del Vecchio.

A questo punto Lucarelli ironizza: “Insomma, una martire dell’informazione“.

Lucarelli: “Ha trasformato un contenzioso interno in un caso nazionale”

Selvaggia Lucarelli scrive che, volendoci attenere ai fatti, Del Vecchio è stata mandata via “perché ha rivelato troppi dettagli operativi che si era chiesto di non divulgare, non perché abbia macchiato la reputazione della missione. E non importa che alcuni di quei dettagli fossero facilmente reperibili. È una missione pericolosa che si regge su equilibri fragili”.

Lucarelli ironizza anche sulle parole usate dalla giornalista di La Stampa quando, ospite in un programma su La7, ha detto che “dopo la vicenda dei droni israeliani erano tutti preoccupati, lo comprendo, ma ho notato quasi una paranoia, misure forse eccessive per il contesto”.

“Ma tu pensa – si legge nell’articolo sul Fatto Quotidiano – dopo che gli israeliani gli hanno mandato due droni come avvertimento, gli organizzatori erano diventati paranoici. E pensare che Israele è così rassicurante in questo periodo”.

“Francesca Del Vecchio è riuscita a trasformare un contenzioso interno tra una cronista e l’equipaggio, in un caso nazionale. Invitata in tv, difesa dalle istituzioni, compatita come simbolo della libertà di stampa negata. Tutto incentrato su di lei – è l’accusa di Lucarelli – sulla presunta censura, sul suo dolore professionale. Gaza, la Flotilla, i rischi reali di quella missione scivolano in secondo piano. Anzi, quelli di Flotilla sono i cattivi. E mentre ci si accapiglia per una giornalista cacciata da una nave che porta aiuti, a Gaza sono stati ammazzati centinaia di giornalisti”.