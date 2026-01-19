Selvaggia Lucarelli contro Le Iene dopo un servizio su Chiara Ferragni: "Gli unici condannati sono stati loro"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il programma "Le Iene". In un servizio in cui si sottolinea la differenza tra proscioglimento e assoluzione, la prima è stata accomunata a Chiara Ferragni in quanto assolta per difetto di querela. Puntuale la precisazione di Lucarelli che sbotta: "In quel caso sono stati loro gli unici condannati", facendo riferimento a un processo chiusosi nel 2017.

Selvaggia Lucarelli contro Le Iene

"Le Iene" sono tornate sul proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso "Pandoro gate", dopo che Selvaggia Lucarelli aveva precisato come non si fosse trattata di un’assoluzione nei confronti dell’ex moglie di Fedez.

Il programma di Mediaset ha tracciato un parallelo tra l’influencer e la blogger in quanto anche lei, in un procedimento passato, aveva beneficiato del fatto che alcune contestazioni erano cadute per difetto di querela. Puntuale, dopo il servizio della trasmissione di Italia Uno, la risposta di Lucarelli che attacca "Le Iene".

La risposta su Instagram

Con una serie di storie su Instagram, Selvaggia Lucarelli risponde a "Le Iene" che l’avevano accomunata a Chiara Ferragni per alcune similitudini in processi che le avevano coinvolte. "Il solito programma di disinformazione, quello che ha provato a fare la verginità a Rosa e Olindo, ci sta provando con Stasi e ora pure con la povera Ferragni che non meriterebbe il loro sostegno perché non ha ucciso nessuno, butta lì con la solita confusione che io come Ferragni sarei stata prosciolta nel processo Canalis", scrive la scrittrice.

"Purtroppo, il programma sta alla procedura penale come io al bricolage con la sega circolare. Tra l’altro lo avevo già spiegato su Twitter, ma da disinformatori in malafede ovviamente hanno omesso la spiegazione, che non ho risarcito nessuno e ho affrontato un processo durato anni, certa della mia innocenza. I capi di imputazione erano 5, per tre sono stata assolta con formula piena, per due il giudice ha dovuto prosciogliere perché mancava la querela (non ho risarcito perché venisse ritirata)", argomenta.

"Ma – e qui viene il bello – il giudice si è pronunciato anche su quei capi di imputazione, dichiarando che anche in presenza di querele sarei stata assolta. Tra l’altro gli sciocchini sbadati si sono dimenticati di raccontarci una cosa che fa sorridere. Nella vicenda gli unici condannati sapete chi furono? Loro. Purtroppo, il vizio di inseguire, perseguitare, fare imboscate fisiche e interrogatori per strada a gente che poi viene pure assolta gli è costata una bella condanna. Uno degli imputati con me, infatti, li ha denunciati e ha vinto. Detto ciò, il programmino ormai ha perso smalto. Prima dopo i loro giochini sporchi mi arrivavano hater per tre giorni, ora mi pare che gli tornino tutti indietro", ha chiosato Selvaggia Lucarelli.

Il paragone con Chiara Ferragni: il motivo

L’intervento di Selvaggia Lucarelli è arrivato dopo un servizio che l’ha riguardata, andato in onda nella puntata della trasmissione del 18 gennaio. In esso si faceva un paragone tra la influencer – fondamentale nell’accendere i riflettori sul caso del Pandoro gate – e alcune sue vicissitudini legali del passato, sottolineando come, alla fine, le due avessero qualcosa in comune.

Come Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso – non assolta in quanto il reato è stato riqualificato come truffa semplice, reato perseguibile solo su querela, che in questo caso manca – anche a lei è avvenuto qualcosa di simile. Il riferimento è a fatti di alcuni anni fa quando, insieme ad altri, Selvaggia Lucarelli fu rinviata a giudizio in quanto accusata di essere entrata illegalmente nelle mail di diversi vip tra cui Elisabetta Canalis. Alla showgirl furono trafugate alcune mail, tra cui quelle mandatele da Federica Fontana, che le aveva inviato delle foto ricordo della festa di compleanno della ex velina.

Qualcuno però allora entrò nella casella mail, prese le foto e provò a rivenderle. Canalis sporse denuncia contro ignoti e fece scattare il processo in cui fu coinvolta anche Lucarelli. Nel 2017 però la blogger fu assolta, perché il fatto non sussisteva, come spiegato dalla donna. In realtà, "Le Iene" hanno sottolineato che la stessa fu prosciolta per mancanza di querela e che la denuncia di Fontana venne persa e per questo motivo non si poté procedere. Interrogata su questo paragone, Chiara Ferragni non ha voluto commentare: "Non voglio entrare nel merito, non voglio dire nulla su quella persona", ha detto.