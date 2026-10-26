Selvaggia Lucarelli contro Leonardo Maria Del Vecchio dopo l'offerta per il Fatto, "vuole distruggerlo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Selvaggia Lucarelli risponde a Leonardo Maria Del Vecchio e al suo tentativo di acquisire Il Fatto Quotidiano. Nell’attacco cita anche Fedez, il podcast nel quale è stato intervistato il “miliardario disunito” e i precedenti che spiegherebbero tale affondo contro il giornale di Marco Travaglio e soci. “Sarà dura scoprire che Marco Travaglio non è in vendita“, scrive su Instagram. E annuncia che avrà modo e tempo di parlare di quanto sta accadendo.

Lucarelli attacca Del Vecchio sull’offerta a Il Fatto

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio nei confronti de Il Fatto Quotidiano. Attraverso le storie Instagram ricostruisce le dichiarazioni di Del Vecchio, anche attraverso l’intervista a Pulp Podcast.

Scrive: “Del Vecchio che vuole salvare il Fatto. La disonestà intellettuale del nano con la sindrome di Napoleone (cit.)”. Il commento è inserito sopra la copertina del podcast condotto da Fedez e Marra, che hanno lanciato la notizia con il titolo: “La scalata di Del Vecchio: dopo QN e un pezzo del Giornale, ora vuole salvare Il Fatto“.

Per concludere la descrizione dell’immagine, Del Vecchio è stato posizionato su una scalata in borsa con in mano il cartello Lmdv Capital. Sotto si legge: “LMDV Media starebbe preparando un’offerta da oltre 7 milioni di euro per acquisire la società editrice del quotidiano”.

L’attacco a Fedez

Nelle storie Lucarelli prosegue con un attacco a Fedez, che definisce “il cocco di Libero”. Nella prima pagina del giornale infatti c’è il volto di Fedez ed è riportata una sua citazione: “Fedez zittisce i vip pro-rivolta ‘Voi pieni di soldi'”.

Sulla pagina troneggia il titolone “Chi rompe pagherà” in riferimento al decreto Sicurezza con scritto “arriva il conto agli sfasciatori” (anche se i penalisti spiegano che con questa nuova legge il reato è considerato meno grave che in passato).

Tornando a Lucarelli, questa prima pagina e l’utilizzo della citazione di Fedez la portano a commentare: “Che finaccia”.

Lucarelli: “Del Vecchio vuole distruggere Il Fatto”

Per Lucarelli, Del Vecchio vorrebbe comprare Il Fatto per controllarlo e distruggerlo “visto che gli fa le pulci”. Ricondivide un articolo di pochi giorni prima, a firma Nicola Borzi, che racconta l’accusa del New York Times a Del Vecchio su “falsi dossier contro la ex”.

Lucarelli prosegue: “Infastidisce lui e il Falena, suo spin doctor. Pensa che Il Fatto sia il Twiga. ‘LO VOGLIO, ME LO COMPRO'”. Poi annuncia che ci sarà tempo e modo di parlarne.

E pubblicando una foto di Del Vecchio insieme a Fedez e la sua bevanda Boem, scrive: “Sarà dura per il miliardario disunito scoprire che Travaglio non è in vendita come una lattina di quella roba”.