Selvaggia Lucarelli contro Liliana Segre dopo le frasi su Israele, Gaza e la parola "genocidio"

Selvaggia Lucarelli ha scritto un post sul suo blog in cui attacca la senatrice a vita Liliana Segre. Motivo dello scontro è l’intervista della sopravvissuta all’Olocausto su Israele, Gaza e, in particolare, sulla parola “genocidio“. Già in precedenza Lucarelli aveva criticato altri intellettuali e personaggi dello spettacolo che, secondo lei, non prendono posizione su quanto sta accadendo in Medio Oriente.

L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Liliana Segre

Liliana Segre ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, in replica a quella dello scrittore israeliano David Grossman che aveva accostato il termine genocidio all’azione di Israele contro la Palestina.

La senatrice ha chiarito che, nonostante non facesse dichiarazioni da mesi, l’intervista a Grossman l’ha spinta a fare alcune considerazioni, una delle quali è che bisogna “trovare il modo per uscire da questa associazione fra Israele e il genocidio. Prima di tutto, non dobbiamo permettere che chi ha sentimenti antisemiti usi e manipoli la parola genocidio”.

Sull’argomento Lucarelli scrive: “Insomma, chiedere che venga fermata la strage dei gazawi non le sembra un buon motivo per parlare, ma difendere Israele dalla infamante accusa di compiere un genocidio sì”.

L’autrice poi aggiunge: “Anzi, chiedo scusa a Segre. Non lo chiamerò genocidio per non turbarla ma ‘esercizio prolungato di autodifesa con effetti collaterali sorprendentemente sgradevoli'”.

La riflessione sulla parola genocidio

Lucarelli si sofferma proprio sull’affermazione della senatrice riguardo all’uso del termine “genocidio“.

“Secondo Segre dunque – scrive nel blog – non è la realtà a suggerire la parola “genocidio”, ma è la parola, è il linguaggio che viene usato per manipolare la realtà contro Israele. Insomma, Gaza non è vittima di genocidio, ma Israele è vittima della parola “genocidio”. Lo avreste mai detto che le vittime fossero loro e non i gazawi? E poi vabbè, se osi pronunciare la parola genocidio ovviamente sei antisemita. Nascondi i gagliardetti dell’esercito nazista nel comodino”.

Nell’intervista Segre ha anche affermato che “l’abuso di genocidio che dal primo giorno viene fatto qui, il compiacimento, l’isterica insistenza per imporlo a chi non lo condivide – e in primo luogo a tutti gli ebrei – è un fatto morboso che, appunto, come avverte Grossman scaturisce da sentimenti antisemiti, magari inconsci”.

A tal proposito Lucarelli replica: “Quindi chi parla di genocidio lo fa in preda a una qualche isteria. Isteria. Un’espressione che a noi donne è piuttosto familiare perché viene usata da qualche secolo per delegittimarci con l’argomento le femmine sono troppo preda di umori. Ed è un po’ lì che Segre vuole arrivare: chi parla di genocidio è preda di qualche eccesso emotivo, mica sta denunciando l’orrore”.

L’intervista di Liliana Segre

In realtà, Liliana Segre nell’intervista a La Repubblica ha dato ragione a Grossman su diversi punti affermando anche: “È veramente straziante per me vedere Israele sprofondato in un simile abominio, con alcuni ministri fanatici che, con gli occhi fuori dalle orbite, gridano propositi di virulenta disumanità, oppure con gruppi di coloni che compiono vergognose azioni squadristiche ai danni di palestinesi inermi in Cisgiordania”.

Parole che sembrano una condanna a quanto sta avvenendo a causa delle decisioni del Governo israeliano. Ciò su cui la senatrice non concorda è l’uso del termine genocidio e l’accostamento delle azioni dell’Israele di oggi al nazismo che appare come un volersi scrollare di dosso le colpe di ciò che è avvenuto in passato.

Segre ha sottolineato inoltre che Israele non è “il rappresentante degli ebrei europei vittime della Shoah: non deve usare quello scudo per giustificare qualunque suo eccesso, ma non deve neanche essere usato come pretesto per tornare ad odiare il popolo ebraico e perfino le vittime di 80 anni fa”. Il timore della senatrice sembrerebbe essere la possibilità che, a causa delle azioni del governo israeliano, si riaccenda l’antisemitismo verso tutti gli ebrei.

L’accusa di Lucarelli agli intellettuali che non si schierano

Secondo Selvaggia Lucarelli, invece, ciò che sta accadendo in Medio Oriente è un vero e proprio genocidio e gli intellettuali dovrebbero denunciarlo per quello che è e schierarsi, invece di usare frasi “diplomatiche” che non mostrano una chiara posizione.

Prima di Segre, l’autrice ha attaccato anche Roberto Saviano accusato di non esporsi su Gaza e Jovanotti che, dal palco del No Borders Music Festival a Fusine, provincia di Udine, ha detto che lui tifa “solo per la pace“.