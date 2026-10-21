Selvaggia Lucarelli contro Salvini, "nel 1999 lanciò uova a D'Alema, oggi rischierebbe fino a 5 anni"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’approvazione del nuovo disegno di legge sulla sicurezza ha scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini, ricordando sui social come l’attuale leader leghista venne condannato nel 1999 per aver lanciato uova contro la Polizia e l’ex premier D’Alema. Con le nuove norme, sottolinea la giornalista, oggi Salvini rischierebbe fino a cinque anni di carcere.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli e il passato nelle piazze

Il Parlamento ha da poco approvato un nuovo disegno di legge che inasprisce pesantemente le pene per chi commette reati durante le manifestazioni pubbliche. Un’approvazione molto contestata, che ha dato il via all’intervento di Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini.

Sui social, la giornalista ha evidenziato l’ipocrisia del leader della Lega, mettendo a confronto l’attuale stretta securitaria con il suo passato di manifestante. Il riferimento è a un noto episodio del 1999, quando l’allora giovane leghista scagliò degli oggetti contro le Forze dell’Ordine.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini

“Nel 1999 Matteo Salvini lanciò uova contro il presidente del Consiglio“, ha scritto la Lucarelli, ricordando che in quel frangente il politico “colpì per sbaglio alcuni poliziotti e si beccò 30 giorni con la condizionale”.

Il precedente del 1999: quando Salvini lanciava le uova a D’Alema

L’episodio storico citato dalla giornalista risale a quando un lancio di uova a Milano ebbe come bersaglio l’allora premier Massimo D’Alema. Salvini venne infatti denunciato e condannato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver sporcato le divise degli agenti.

La vicenda torna ciclicamente nel dibattito politico: già nel 2018 Matteo Renzi aveva ricordato la condanna, mentre lo stesso D’Alema aveva minimizzato l’accaduto commentando: “Ma non mi ha colpito, diciamo”. Con il nuovo pacchetto sicurezza, fa notare la giornalista, le conseguenze legali sarebbero drasticamente diverse.

“Nel 2026 il suo governo approva norme che possono punire il lancio di oggetti durante le manifestazioni con pene fino a cinque anni di carcere”, ha sottolineato la Lucarelli. La riflessione si è conclusa con una dura constatazione sull’attualità: “Da giovane contestava il potere a colpi di uova e gli è andata bene perché il potere non era lui, oggi si prenderebbe una manganellata in fronte e lo porterebbero in carcere”.

La difesa delle norme

Salvini ha per adesso evitato di replicare alle accuse riguardanti i suoi precedenti penali. Il leader leghista ha preferito utilizzare i propri profili per esultare per l’approvazione delle nuove norme, rivendicando l’introduzione dell’arresto in differita tramite telecamere e i maggiori poteri concessi alle Forze dell’Ordine.

In un video pubblicato sui social, il vicepremier ha difeso la stretta securitaria con parole nette contro i manifestanti violenti: “Chi devasta una vetrina o aggredisce una commessa non è un rivoluzionario: è un coglione“.

Il tema delle uova aveva già creato imbarazzi al ministro nel 2018, durante il caso dell’atleta Daisy Osakue, colpita al volto da un gruppo di giovani. In quel frangente Salvini aveva duramente attaccato i responsabili, omettendo però i propri precedenti giudiziari legati all’identico gesto.